O motorista de um caminhão complicou o trânsito na BR-376, na região de Ponta Grossa, no Paraná, na tarde desta terça-feira (06). O destino do veículo, carregado com 32 toneladas de milho, era Curitiba. Entretanto, no meio do caminho, o motorista atravessou o caminhão na pista e bloqueou completamente a rodovia. A situação aconteceu por volta das 14h15, no km 493.

Ao chegar no local para verificar o que estava acontecendo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) se surpreendeu com o número apresentado no teste do bafômetro do caminhoneiro de 45 anos.

O exame constatou 1,63 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. De acordo com a PRF, esse teor é, aproximadamente, cinco vezes maior do que o previsto para o crime de embriaguez ao volante, que prevê o delito a partir de 0,34 mg/L.

Como o condutor bloqueou as pistas, um congestionamento de oito quilômetros foi formado na BR-376. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Ponta Grossa.

Já o veículo foi retirado da rodovia e levado para o pátio da PRF. As placas do caminhão são de Prudentópolis. A PRF informou que o transporte é de uma empresa.

