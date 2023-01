A tão aguardada sexta-feira (27), dia que abre o fim de semana com #sextou, deve ser de sol e calor em Curitiba e região. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo firme deve predominar em todo o Paraná, pela manhã e à tarde.

Conforme a previsão, a temperatura máxima prevista para a capital, nesta sexta, é de 25º C. Já a mínima deve girar em torno dos 13º C.

Segundo o Simepar, o tempo deve seguir firme na região de Curitiba ao longo do fim de semana. No sábado (28) e no domingo (29), a previsão também é de sol. A máxima no sábado deve chegar perto dos 28º C. No domingo, a máxima deve girar em torno dos 27º C.

Ainda de acordo com o Simepar, apesar da presença de uma frente fria e instabilidade no extremo sul do Brasil, entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, o tempo permanece ensolarado em todo o Estado. “No Paraná o sol predomina durante a manhã e tarde, contribuindo para mais um dia com bastante calor. Alguma situação de chuva bem isolada e rápida, a partir de encostas de serra e vales de rios, não está descartada a tarde”, informou o instituto.

Litoral

Nas praias paranaenses, a sexta-feira também deve ser de tempo agradável. O sol deve predominar no Litoral nesta sexta-feira e no sábado. Na sexta, a máxima nas praias deve ser de 27º C. No sábado, os termômetros devem marcar temperaturas máximas perto dos 28º C.