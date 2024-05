Lentidão: troca de asfalto de bairro demora mais de um ano em Curitiba

Maquinários e equipes da Prefeitura de Curitiba começaram nesta quarta-feira (22) a preparar um trecho de 545 metros da Avenida Francisco Manoel Albizu, no bairro Bacacheri, para a reciclagem do asfalto.

A troca de asfalto na avenida começou em fevereiro de 2023, após um pedido da população por meio do programa Fala Curitiba. Entretanto, esse pequeno trecho não havia sido contemplado na primeira obra, ficando apenas a promessa de que eventualmente seria trocado.

De acordo com informações da prefeitura, a obra acontece desde a Rua Vereador Antonio Domakoski até a Rua Maria Petroski. A previsão é que todo o processo nesses 545 metros seja concluído até a metade do mês de junho. Entretanto, a administração pública afirma que as condições do tempo podem alterar o calendário.

A Avenida Francisco Manoel Albizu faz ligação com o Bairro Alto e serve de rota do transporte coletivo. Um primeiro trecho foi contemplado em uma extensão de 970 metros entre a Prefeito Erasto Gaertner e Vereador Antônio Domakoski. Já a segunda etapa que começou nesta quarta-feira (22) e que abrange os 545 metros está em execução para completar as melhorias até a Linha Verde.

Preocupação com o futuro

Um comerciante da região que prefere não se identificar comemora a finalização da troca de asfalto na Avenida Francisco Manoel Albizu. Entretanto, ele teme pela segurança no futuro, pois acredita que os carros possam aproveitar o asfalto novo para andar acima da velocidade permitida da via.

Com receio de possíveis acidentes, o comerciante acredita que uma lombada possa vir a ser uma solução eficiente para o problema.

Como funciona a reciclagem do asfalto

O método adotado é o de reciclagem, técnica que revitaliza a camada asfáltica danificada e reforça a estrutura do pavimento. Durante o serviço, o antigo pavimento das vias é retirado, triturado, para depois ser incorporado água, cimento e pedra, compondo uma nova base para o piso. Depois são aplicadas camadas de reperfilamento e revestimento asfáltico. A última etapa é a pintura da sinalização.

