Após anos de reclamações, os moradores do Conjunto Solar, no Bacacheri, finalmente vão comemorar a troca do asfalto em boa parte da Rua Francisco Albizu, A base do pavimento tem quase a idade do conjunto, finalizado no final da década de 1970 e o tráfego aumentou muito pelo bairro, especialmente desde a abertura da Rua Antônio Domakoski, que liga duas parte dos mesmo bairro, antes separadas pela área militar.

As obras de reciclagem, conforme divulgação da Prefeitura de Curitiba, vão garantir asfalto novo numa extensão de 970 metros no trecho entre a Prefeito Erasto Gaertner e Vereador Antônio Domakoski. AS obras foram iniciaras no dia 31 de janeiro e já têm 60% de sua execução concluída. O Prefeito em exercício Eduardo Pimentel esteve no local nesta quinta. .

Ele foi recebido por um grupo de moradores que unidos solicitaram para a Prefeitura a obra, a partir do programa Fala Curitiba. A previsão é de que a obra seja concluída até o fim deste mês. “Estamos fazendo quase um quilômetro de asfalto novo, melhorando a qualidade de vida dos moradores e gerando empregos. São muitos postos de trabalho que uma obra assim proporciona. É obra eficiente, asfalto de qualidade trazendo mais conforto e segurança para a comunidade”, disse Eduardo Pimentel.

Faltou um pedaço

Com alto fluxo de veículos, pela Rua Francisco Manoel Albizu passam os moradores dos bairros da região norte da cidade e a linha de ônibus 212 – Solar (sentido terminal Cabral). No entanto, o trecho em que o ônibus passa não está contemplado pelas obras anunciadas (da Erasto até a Domakosi).

O trecho “superior” da Francisco Albizu, da rotatória com a Antônio Domakoski, até a Linha Verde, inclusive o trecho usado pelo ônibus Solar, não terá obras no momento, segundo a assessoria da Prefeitura.

Trecho que será asfaltado e o trecho, em vermelho, que não terá obras por enquanto. Foto: Google Maps

O trecho “superior” da rua também deve ser reformada, pois faz parte dos desdobramentos da construção da Linha Verde. Mas ainda não há previsão para o início e conclusão desta obra.

Técnica utilizada

Para requalificar o pavimento as equipes coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) estão utilizado o processo de reciclagem, técnica que revitaliza a camada asfáltica danificada e promove o reforço estrutural do pavimento garantindo segurança e conforto para quem mora ou circula na região.

Durante o serviço o antigo pavimento das vias é retirado, triturado para depois ser incorporado água, cimento e pedra, compondo uma nova base para o piso. Depois são aplicadas camadas de reperfilamento e revestimento asfáltico. A última etapa é a pintura da sinalização.

Os serviços que estão transformado o antigo antipó da via em asfalto de qualidade integram o programa de requalificação de vias do município. As obras são muito requisitadas pela população tanto por meio da Central 156 quanto no programa Fala Curitiba, de audiências públicas. Segundo a Prefeitura, desde 2017 foram recuperados 763 kms de vias, com aplicação de asfalto novo.