Segredos da Catedral de Curitiba são desvendados em tour guiado e gratuito

Você já pensou e sentiu curiosidade em descobrir os ‘segredos’ guardados na construção da Catedral Basílica de Curitiba? Saiba que existe uma maneira de conhecer mais a história da instituição mais antiga da capital paranaense e ainda acessar os espaços geralmente fechados ao público.

Desde agosto de 2016, mensalmente acontece uma visita guiada e gratuita na Paróquia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, construída em 1668 e localizada na região central de Curitiba. A atividade, mediada pelo mestre em História Gabriel Forgati, é uma ótima opção de passeio para quem é curioso e valoriza a história da cidade.

Neste mês de maio a visita gratuita está marcada para o próximo sábado (25), às 9 horas. O passeio tem duração aproximada de 2h45 e as inscrições gratuitas devem ser feitas pelo site da Catedral.

“É um passeio focado na história e na expressão artística da Catedral, não em religião especificamente, e tem como objetivo lançar um outro olhar sobre a Catedral, não apenas como o principal templo católico da cidade, mas sobretudo como um dos ícones mais emblemáticos da cidade”, explica Forgati.

Além da oportunidade de saber mais sobre os espaços que compõe o templo que soma mais de 350 anos e de observar os vitrais, esculturas, pinturas e mobiliário, os visitantes também podem descobrir curiosidades que, de acordo com o historiador, são várias.

Poço ao lado do altar e Salas do Arquivo: os segredos da Catedral de Curitiba

Dando espaço para a imaginação de quem estiver lendo, Forgati revela que ao lado do altar existe um poço de água que gera muita curiosidade “e até algumas teorias mais mirabolantes”, brinca.

Para aguçar mais o interesse do público, o historiador também revela que durante o passeio é possível conhecer o Coro, espaço onde fica o instrumento musical órgão de tubos, e as Salas do Arquivo, repletas de objetos históricos.

“Os visitantes tem, também, a oportunidade de acessar espaços fechados, e isso sempre gera comoção, por não estarem costumeiramente aberto ao público”, afirma.

“A Catedral se comunica, o tempo todo, com a cidade”

Já fazem sete anos que as visitas guiadas acontecem na Catedral Basílica de Curitiba. Forgati conta que a ideia de começar o projeto gratuito surgiu quando ele ainda cursava História na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Inspirado em uma disciplina que discutia as formas de aproximar a história da rotina das pessoas e também na Visita Guiada ao Cemitério Municipal São Francisco de Paula, da pesquisadora Clarissa Grassi, o historiador resolveu começar o projeto.

“A ideia, então, foi comunicar conhecimento histórico de uma forma mais desconstruída e visual através de um roteiro de visita mediada, coisa que a Catedral nunca teve até então”, comenta.

Desde então, ele descobriu uma experiência bastante satisfatória para si e também, para os visitantes. “Na visita se faz, o tempo todo, um exercício de leitura de imagens. De usar as imagens como protagonistas e deixar que elas façam, também, a mediação. É um exercício constante de interpretação, de compreender os processos do tempo, da História da Arte ocidental como um todo, e do espaço, de entender que a Catedral se comunica, o tempo todo, com a cidade onde está”, expressa o historiador.

Como participar das visitas guiadas

As visitas acontecem uma vez por mês, sempre de forma gratuita. Geralmente ela ocorre no 3º sábado do mês, mas é possível que existam alterações. Por isso é importante ficar atento às redes sociais da Catedral de Curitiba, pois os passeios são divulgados nesses canais uma semana antes.

A próxima visita está agendada para este sábado (25) e ainda possui vagas disponíveis. Quem tiver interesse em participar pode fazer a inscrição gratuita pelo site da Catedral.

