No próximo sábado (25) o Parque da Barreirinha será mais uma opção para as famílias de Curitiba aproveitarem o fim de semana, com muita diversão. Durante a 2ª edição da Festa da Barreirinha serão ofertadas atividades que aproximam crianças, adolescentes, adultos e idosos da natureza.

O evento é uma parceria das secretarias municipais de Esporte, Lazer e Juventude, Meio Ambiente, da Saúde, Defesa Social e Trânsito, além da Fundação Cultural de Curitiba. Juntas as secretarias vão oferecer gratuitamente uma série de atrações: jogos gigantes, cama elástica, brinquedos infláveis, além de festivais esportivos e desafios para toda a família.

Festa no Parque da Barreirinha terá brinquedos e mais atrações para a família. Foto: Divulgação/SMCS

O público também poderá desfrutar de apresentações culturais, food trucks, ações de orientação de prevenção às drogas e sobre combate à dengue. Também haverá a participação de ONGs de proteção animal.

Área verde com belezas naturais

Além de participar das festividades, o público também é convidado a conferir as belezas desta área verde de Curitiba.

Criado em 1959 e entregue à população em 1972, o Parque Barreirinha apresenta a maior representatividade da fauna e flora da cidade. É também o local onde está uma das nascentes do Rio Bacacheri. A área de 275.380 metros quadrados fica na Avenida Anita Garibaldi, 6.100, no bairro Barreirinha.

Desde 2019, o parque é também a sede da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), da Polícia Civil, além de abrigar o Instituto Shogun, que em parceria com a Prefeitura oferece aulas de muay thai para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Segundo o diretor de Lazer da Smelj, Jean Emmanuel Kulcheski, a festa é um ótima oportunidade para fortalecer os laços comunitários e contribuir para uma cidade mais saudável e feliz.

“Estamos muito animados em trazer novamente a Festa da Barreirinha para a comunidade de Curitiba. Este evento é uma oportunidade única para as famílias desfrutarem de momentos de lazer e diversão em um ambiente naturalmente belo. Estamos empenhados em oferecer uma variedade de atividades que promovam o convívio familiar, a prática esportiva e a conscientização ambiental”, disse Jean.

Ajuda ao RS

A festa também será mais um ponto de coleta de alimentos, roupas, e produtos de higiene para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Serviço

Festa da Barreirinha

Sábado (25/5)

Local: Parque Municipal Barreirinha – Av. Anita Garibaldi, 6100 – Barreirinha

Atrações: Espaço Kids com brinquedos infláveis, feira de adoção de cães, apresentações culturais, food truck

Das 14h às 17h

Evento gratuito

