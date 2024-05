A retirada das vagas de estacionamento na Avenida Silva Jardim continua gerando debate. Desta vez, o assunto foi tema na Câmara Municipal de Curitiba, que decidiu em plenário enviar um ofício à Prefeitura de Curitiba para que as vagas de estacionamento não sejam removidas. E você, o que pensa sobre a mudança na Avenida Silva Jardim? Vote na enquete abaixo!

A iniciativa foi protocolada pela vereadora Giogia Prates, Mandata Preta (PT), que defende que a retirada do estacionamento pode prejudicar o comércio local.

“A decisão de remover as vagas de estacionamento da Silva Jardim pode prejudicar gravemente o comércio local. Sem locais convenientes para estacionar, os clientes não terão como visitar as lojas, restaurantes e outros estabelecimentos da região, colocando em risco a economia local. Para nós, isso acarreta diretamente em uma queda de 10% do faturamento diário”, argumentou a parlamentar.

Outros vereadores também se posicionaram contra a ação da Prefeitura. “É um absurdo. Vão quebrar o comércio da região. Tirar essas vagas é uma ação totalmente desnecessária”, disse Alexandre Leprevost (União) sobre “zerar as vagas” na avenida.

No mesmo sentido se posicionou a vereadora Indiara Barbosa (Novo): “A gente tenta entender os motivos, mas o mínimo, que é conversar com a população, ouvir a população, planejar alternativas, não está sendo feito”.

Enquete: vagas ou fluidez no trânsito?

O que diz a Prefeitura?

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a Prefeitura de Curitiba afirma que a mudança é para dar “maior fluidez no trânsito na Silva Jardim, onde cerca de 40 mil veículos circulam todos os dias”.

Com a mudança, a pista da direita possui agora três faixas de circulação, assim como ocorre do lado esquerdo. A proibição de estacionamento se dá em dias úteis das 7h às 20h e das 7h às 14h aos sábados. Aos domingos e feriados, o estacionamento ao lado direito é liberado.

A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) diz ainda que “as vias transversais à Av. Silva Jardim, com exceção das vias com tráfego prioritário, possuem vagas de estacionamento”.

Por fim, a Setran esclarece que “a medida é similar ao que ocorreu anos atrás na Av. Visconde de Guarapuava, que compõe o binário com a Silva Jardim. As duas vias são importantes ligações entre bairros e possuem alto fluxo de veículos durante todo o dia, sendo necessária a operação de todas as faixas de circulação”.

