Carro cai em lago de Curitiba e resgate emociona: “não tem palavras pra descrever”

Um carro ocupado por um casal caiu em um lago na Rua João Miqueletto, na estrada de acesso ao Zoológico de Curitiba, no bairro Alto Boqueirão, na tarde desta terça-feira (21). O motorista, identificado como Constantinos Siarcos, de 56 anos, já estava inconsciente quando foi resgatado por dois rapazes que testemunharam a situação.

Antes da chegada dos socorristas, Hugo Moreira, 26 anos, e Willian Martins, 36 anos, que estavam passeando no Zoológico, viram o que estava acontecendo e correram para ajudar o casal.

“Eu estava saindo do Zoológico na hora. Como não tinha ninguém, ficamos com medo de que tivesse criança e a gente acelerou o carro e veio na frente. Quando a gente chegou, ela [passageira] levantou para falar com a gente, com o carro já dentro da água. No que ela levantou, o carro terminou de afundar. Foi o tempo de gritar pra ela e pedir para abrir o vidro”, conta Moreira.

Moreira revela que pulou na água e conseguiu puxar a passageira Ciomara de Oliveira, de 58 anos, que saiu consciente da água. Entretanto, quando foi tentar salvar o motorista viu que o cinto estava preso.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

“A gente abriu a porta, não conseguimos tirar, ele tava com cinto e totalmente inconsciente. Eu já estava ficando sem ar e falei ‘não vai dar’. Nisso eu tentei uma última vez, mergulhei e entrei dentro do carro. Consegui soltar o cinto, fui puxar ele, mas o braço agarrou no cinto. Nisso jogaram uma boia, o Willian segurou a boia, eu afundei de novo e a gente conseguiu tirar ele”, explica Moreira. “Graças a Deus, não tem palavras pra descrever. Não sei explicar, é uma sensação muito boa”, comemora.

Esposa acredita que motorista passou mal antes de carro cair em lago

Um pouco depois da chegada dos rapazes, uma viatura da Guarda Municipal (GM) foi até o local. De acordo com informações do GM Furquin, o carro já estava totalmente submerso e um dos rapazes que estava fazendo o resgate também estava começando a se afogar.

“Com a nossa chegada jogamos uma boia e a pessoa que estava socorrendo alcançou e, com o apoio da boia, conseguiu retirar o cidadão que estava submerso e já inconsciente”, relata o guarda municipal.

Após a retirada do motorista, foi feita a manobra de ressuscitação cardíaca e a vítima recuperou a consciência. Para a GM, a esposa que estava junto no carro disse que acredita que o marido sofreu um mal súbito e, por isso, perdeu o controle da direção.

