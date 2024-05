Bar queridinho de Curitiba abre nova unidade com festa e bolo de Santo Antônio

Com mais de quinze anos em Curitiba, o bar Quermesse se transformou ao longo dos anos em um dos destinos favoritos dos curitibanos que gostam de um boteco raiz. O ambiente inspirado nas tradicionais festas homônimas e o cardápio repleto de pratos regionais e petiscos típicos garantiu que o bar localizado no Bom Retiro se tornasse uma referência na cidade.

A fórmula de sucesso foi “copiada” para a nova unidade do Quermesse no bairro Ecoville, que será oficialmente inaugurada nesta terça-feira (21), com uma festa com direito a mesa de doces, carne de onça a R$25 e o tradicional bolo de Santo Antônio. “O cardápio é o mesmo e o ambiente segue a mesma essência do irmão mais velho, mas com elementos diferentes para marcar a nova operação”, afirma José Araújo Netto, fundador do bar e sócio da nova unidade em conjunto com sua esposa, a empresária Tatiane Schioschet.

O empresário afirma que a localização foi escolhida por ser uma região em crescimento acelerado, mas ainda com poucas opções gastronômicas. “Muitos prédios foram construídos nessa área e com isso, muitas pessoas passaram a morar por aqui. Ou seja, é uma região com muito potencial e chegamos com o objetivo de agregar no desenvolvimento da gastronomia e do entretenimento do bairro”, afirma Zé, como é conhecido na cidade.

Ele explica que a unidade já está em funcionamento há algumas semanas, passando por testes para garantir a melhor experiência aos clientes. “Optamos por operar em uma espécie de soft opening durante um tempo para testar a cozinha, a equipe e o ambiente. E mesmo sem divulgar massivamente, já estamos com casa cheia nos finais de semana. Por isso chegou a hora de inaugurar oficialmente e comunicar para todos que o Quermesse Ecoville está aberto”, celebra o empresário.

Cardápio com a mesma essência

O menu da nova unidade preserva a essência de boteco raiz do Quermesse, inclusive com os queridinhos do público, como por exemplo a Carne de Onça (nas opções tradicional, servida em canudinhos ou a versão “japonesa”, todas por R$ 45), o Caipilé (caipirinha de morango com picolé de leite condensado – R$30), o Mignon Chic (iscas de mignon grelhadas na manteiga servidas com pão italiano especial recheado com creme de queijo e especiarias – R$89, serve duas pessoas) e o tradicional Bife Sujo (com seis opções a R$69, que servem de duas a três pessoas).

O cardápio ainda conta com opções de sanduíches, hambúrgueres, porções e petiscos diversos, além de várias opções de bebidas como drinks, doses de cachaças e outros destilados, bem como cervejas e chopes. “É um bar eclético, que atende tanto quem gosta da cerveja trincando como quem prefere uma opção artesanal ou drink, é por isso que o bar é um sucesso até os dias de hoje”, destaca José.

Ambiente amplo e decoração temática

Com capacidade para comportar 250 pessoas, o bar conta com uma estrutura ampla, com direito a um deck externo coberto. “Gostamos de garimpar os itens de decoração para transformar o ambiente do bar em um lugar acolhedor. Foi assim que fizemos com a primeira unidade e no Ecoville não poderia ser diferente”, explica o empresário.

Os clientes encontrarão detalhes como televisões antigas, máquinas de escrever, itens rústicos e com a temática das tradicionais quermesses realizadas no Brasil. “Esse é a nossa essência e sabemos que os nossos clientes curtem muito essa decoração diferentee única”, afirma Zé.

Serviço

Endereço: R. Prof. João Falarz, 1251

Horários: de terça a sexta-feira, das 17h à 0h; sábados, do meio-dia à 0h e domingos, do meio-dia às 22h

Reservas e mais informações: (41) 9 8721-6628 (WhatsApp) | @barquermesse_ecoville no Instagram

