O show de Bruno Mars em Curitiba está agitando fãs. Nesta terça-feira começa a venda dos ingressos na bilheteria do Couto Pereira, local que vai abrigar os dois shows do artista confirmados para Curitiba. Centenas de fãs garantiram lugar na fila para comprar pessoalmente, sem a taxa de administração.

O show de Bruno Mars em Curitiba serão nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, no estádio Couto Pereira.

Desde às 10 horas desta terça-feira (21) na fila, Josenilde dos Santos revela que está animada para assistir ao show do Bruno Mars. Entretanto, o esforço de esperar por algumas horas para conseguir comprar o ingresso é mais por conta da filha dela, de 20 anos, grande fã do cantor.

“Vim comprar para ela. Mas também, já que vou comprar para ela, também vou acompanhar. Vou comprar o ingresso para mim, para ela e pro meu marido. Minha filha tem 20 anos, mas ela faz faculdade e não tem tempo de vir”.

Josenilde já compareceu ao Couto Pereira para o show do Paul MacCartney e, como o amor de mãe não tem limites, esperar na fila não está sendo uma tarefa difícil. “Minha filha é muito fã. Vale a pena [ficar na fila por ela]. Pelos filhos a gente faz tudo né”

A venda de ingressos na bilheteria oficial (sem taxa de serviço) será entre os dias 21 e 22 de maio, a partir das 13h, no estádio Couto Pereira.

Pré-venda Santander

Início das Vendas: 21/05/2024 às 13h em www.ticketmaster.com.br e a partir das 13h na Bilheteria Oficial (veja o endereço da bilheteria oficial no menu de cada cidade).

A pré-venda encerra no dia 21/05/2024 até o fechamento das bilheterias conforme indicado e online às 23h59.

Venda Geral

Início das Vendas: 22/05/2024 às 13h em www.ticketmaster.com.br e as 13h na Bilheteria Oficial (veja o endereço da bilheteria oficial no menu de cada cidade).

Preços dos ingressos para o show de Bruno Mars em Curitiba

Pista Premium

Inteira: R$1250,00

Meia-Entrada: 625,00

Cadeira Social Superior:

Inteira: R$890,00

Meia-Entrada: R$445,00

Cadeira Social Inferior

Inteira: R$820,00

Meia-Entrada: R$410,00

Cadeira Maua:

Inteira: R$890,00

Meia-Entrada: R$445,00

Arquibancada:

Inteira: R$650,00

Meia-Entrada: R$325,00

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!