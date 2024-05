Bruno Mars confirma dois shows em Curitiba; Datas e ingressos

Está confirmado! O cantor Bruno Mars fará dois shows em Curitiba. As datas estão disponíveis no site do Ticketmaster, empresa que irá vender os ingressos. Os shows de Bruno Mars em Curitiba acontecem no dia 31 de outubro e 1º de novembro, no estádio Couto Pereira.

A venda de ingressos na bilheteria oficial (sem taxa de serviço) será entre os dias 21 e 22 de maio, a partir das 13h, no estádio Couto Pereira.

Pré-venda Santander

Início das Vendas: 21/05/2024 às 13h em www.ticketmaster.com.br e a partir das 13h na Bilheteria Oficial (veja o endereço da bilheteria oficial no menu de cada cidade).

A pré-venda encerra no dia 21/05/2024 até o fechamento das bilheterias conforme indicado e online às 23h59.

Venda Geral

Início das Vendas: 22/05/2024 às 13h em www.ticketmaster.com.br e as 13h na Bilheteria Oficial (veja o endereço da bilheteria oficial no menu de cada cidade).

Preços dos ingressos para o show de Bruno Mars em Curitiba

Pista Premium

Inteira: R$1250,00

Meia-Entrada: 625,00

Cadeira Social Superior:

Inteira: R$890,00

Meia-Entrada: R$445,00

Cadeira Social Inferior

Inteira: R$820,00

Meia-Entrada: R$410,00

Cadeira Maua:

Inteira: R$890,00

Meia-Entrada: R$445,00

Arquibancada:

Inteira: R$650,00

Meia-Entrada: R$325,00

