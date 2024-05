O jovem de 19 anos que agrediu um homem de 60 anos no dia 09 de maio, no bairro Cajuru, em Curitiba, se apresentou à Delegacia de Polícia Civil nesta terça-feira (21). O crime aconteceu por volta das 15h30 e foi flagrado por imagens de câmera de monitoramento de uma das casas na região.

Na última quinta-feira (16), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou as imagens com o objetivo de identificar o jovem. O vídeo mostra que o idoso é agredido por socos, chutes e até com uma barra. A vítima chegou a cair no chão e, depois de alguns segundos, levantou e saiu andando com dificuldade. Veja aqui o momento das agressões.

Para a PCPR, o homem relatou que foi agredido sem motivo aparente. Por conta das agressões, a vítima pode ter perdido parte da visão de um dos olhos, que ficou bastante machucado após o ocorrido.

Rapaz se apresentou nessa terça-feira à Polícia Civil. Foto: Reprodução/ Anderson Grossl/ RPC.

Em entrevista ao Meio Dia Paraná, jornal da RPC, nesta terça-feira (21), o delegado Wallace Brito, responsável pelo caso, informou que o jovem disse que cometeu a agressão porque estava reagindo a um furto ou tentativa de furto.

“Ele diz que o senhor estaria furtando alguns produtos, até de uso de narguile, algo nesse sentido, e que isso gerou toda a confusão e acabou praticando a agressão. Ao nosso ver não justifica e as imagens falam por si. Não mostra em nenhum momento que o senhor estivesse, de fato, na posse desses produtos. Mas o inquérito policial tá instaurado para apuração desses fatos” comentou o delegado em entrevista para a RPC.

Brito também confirmou que o suspeito deve ser indiciado por lesão corporal grave e, caso seja constatada a perda de visão da vítima, o caso pode se tornar ainda mais grave.

Robson Domacoski, advogado que representa o jovem, disse que o cliente está à disposição da justiça. “Ele, segundo a tese dele, ele reagiu porque houve uma ameaça de que [o idoso] fez menção de que estaria armado, o que não se comprova ainda. Agora ele [jovem] está à disposição da justiça”, afirmou o advogado.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia do Cajuru.

