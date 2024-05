As imagens de um rapaz suspeito de agredir um idoso no bairro Cajuru, em Curitiba, no dia 9 de maio, foram divulgadas pela Policia Civil do Paraná. O objetivo é que a população ajude a identificar o autor do crime. A violência foi brutal e o rapaz bateu no idoso com uma barra de ferro. A vitima perdeu parte da visão.

De acordo com as investigações da polícia, a vítima estava andando na rua quando começou uma discussão após o suspeito jogar lixo na via pública.





Nas imagens é possível ver quando o agressor começa a bater com socos até que a vítima cai no chão. Em seguida o homem continua dando chutes na cabeça do idoso em seguida usa uma barra de ferro e continua a dar nas costas. A vítima, um homem de 60 anos, perdeu parte da visão após as agressões.

“Através das imagens de câmeras de segurança, constatamos as agressões praticadas contra o homem, as quais causaram danos na visão do idoso. Solicitamos a colaboração da população para identificarmos o autor do crime”, afirma o delegado da PCPR Wallace de Oliveira Brito.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na identificação do suspeito. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197 da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.

