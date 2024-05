Reclamação de moradores de área nobre é ignorada no Fala Curitiba

O Fala Curitiba tem sido alvo de reclamação de moradores. O programa, que tem objetivo de consultar e debater sugestões e indicações da população de questões da cidade, tem sido criticado por desconsiderar as próprias sugestões dos moradores.

Após uma recente reunião do Fala Curitiba na Regional Portão, realizada no dia 7 de maio, uma reclamação sobre a exclusão de uma sugestão chegou até o Conseg Seminário / Vila Izabel. De acordo com o relato, uma das propostas dessa região não foi colocada na lista, mesmo após ter sido sugerida por representantes que estavam no último encontro.

LEIA TAMBÉM:

>> Avenida de Curitiba tem caos no trânsito: obras, congestionamento e reclamações

>> Dono de tradicional lanchonete de Curitiba morre após confusão

O Fala Curitiba é um programa criado pela prefeitura em 2017 que possui o objetivo de fazer uma consulta pública anual para ouvir os moradores de cada regional da cidade para saber quais melhorias eles desejam para a região. A edição atual conta com três etapas. Primeiramente, são reunidas sugestões sobre como os recursos podem ser distribuídos em diferentes áreas para o próximo ano.

Já na segunda fase a população pode detalhar o que fazer com o dinheiro disponível do orçamento municipal em cada uma das diferentes áreas. Por fim, na terceira e última fase, o público escolhe cinco entre 65 possibilidades de ações distribuídas em 17 políticas públicas, em áreas como como saúde, educação e cultura.

Além disso, o participante precisa anotar no espaço reservado ao detalhamento das prioridades assinaladas a benfeitoria que quer para aquela determinada área e o endereço de onde ela deve ser implantada. Após esses passos, a prefeitura analisa e divulga quais ações podem ou não entrar no orçamento do próximo ano.

Conforme conta o presidente do Conseg Seminário/Vila Izabel, Delcio Casagrande, uma sugestão importante para os bairros Vila Izabel e Seminário não entrou na pauta. O presidente do Conseg explica que ali na região, próximo da Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, existe um córrego que há bastante tempo incomoda pelo mau cheiro.

“Só quem caminha por ali sabe que o mau cheiro que vem daquele córrego é impressionante. Esse córrego nasce na Escola da Polícia [Civil do Paraná], na Vila Izabel. Tem uns 2,4 km até desaguar no [Parque] Barigui. E cai rede de esgoto ali. O que a gente queria inicialmente é que a Sanepar fizesse uma limpeza. Depois a gente tem um plano que tem toda a planta de revitalização, virando uma mini escola ambiental, podendo levar as escolas para ver como faz um filtro natural com plantas, uma coisa bem bonita”, explica.

Para concretizar essa sugestão, o presidente do Conseg conta que no 27 de abril foi organizado um evento na Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes para coletar a assinatura de apoiadores da causa.

“Pegamos mais de 250 assinaturas do pessoal que passava, fora as online, que deve ter dado 140, 150, a respeito da revitalização do córrego Vila Izabel. A gente entende assim, se vão fazer uma revitalização na Arthur Bernardes, a própria palavra já diz, é melhorar”, diz Casagrande.

No dia da reunião do Fala Curitiba, Casagrande revela que essas assinaturas foram levadas e apresentadas para os representantes do município. Entretanto, não foi mencionada. Em contrapartida, a solicitação de algumas escolas da região, que reuniram cerca de 40 pessoas para fazer o pedido, foi aceita e deve seguir para a terceira etapa do projeto.

“A gente apresentou isso no Fala Curitiba. Levamos essas assinaturas e a gente imaginou que isso seria colocado já no Fala Curitiba porque junto com isso, no trabalho que a gente faz com o Conseg nas escolas, a gente levou quatro escolas. Se uniram nos votos e aprovaram lá [a demanda que possuíam]. Mas o nosso não entrou”, reclama o presidente sem saber o que aconteceu.

De acordo com o presidente do Conseg, quando questionou o ocorrido, a prefeitura justificou dizendo que aquilo era um abaixo assinado e que não possuía relação com o Fala Curitiba. “A gente esperava que em uma cidade ecológica, como se diz, uma pauta dessa pudesse entrar”, desabafa.

E aí, prefeitura?

Por meio de nota, a Administração Regional Portão informou que após apresentar o ofício que sugeria a revitalização do córrego Vila Izabel e a criação de área de educação ambiental a céu aberto, junto a Praça Tobias Bueno Arruda, o Conseg foi orientado a expor a solicitação aos técnicos do grupo de Meio Ambiente durante a discussão em grupo, para que fosse incluída como proposta.

“Infelizmente, a solicitação não foi apresentada no grupo, e consequentemente, não foi incluída como proposta oficial. Para garantir que a solicitação fosse analisada pela Prefeitura, mesmo sem ter sido proposta no Fala Curitiba, o ofício foi protocolado no dia seguinte à reunião e encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente para avaliação”, afirmou nota.

O município também reforçou que as propostas indicadas nos grupos temáticos do Fala Curitiba são sempre realizadas pela população.

Ô Yeah yeahhhh! Bruno Mars em Curitiba! E não será apenas um show! Preços e ingressos! Respondido! Por que a gasolina em Curitiba é mais cara que o resto do Paraná?? Inusitado! Curitibano foi longe demais?? Você provaria esse crepes de pinhão?