Dono de uma tradicional lanchonete de Curitiba, o empresário Antônio Gregório de Almeida, de 62 anos, morreu após sofrer uma agressão em frente ao próprio estabelecimento, na Avenida Senador Salgado Filho, no bairro Uberaba, em Curitiba. Segundo a Polícia Civil, o homem morreu após ser empurrado por um motoboy e bater a cabeça no chão.

Segundo a delegada Camila Cecconello o empresário bateu a cabeça no chão após uma discussão com o prestador de serviços. O suspeito, não identificado oficialmente, fugiu.

O empresário chegou a ser atendido por uma equipe do Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

Cachorro quente de sucesso!

Antônio era proprietário de um cachorro quente de sucesso no bairro, o Esquina Dog, com tradição desde 1999. Por meio de suas redes sociais, o estabelecimento lamentou a morte do proprietário. “Com profundo pesar, informamos o falecimento do seu Antônio Gregorio de Almeida. Dono desta empresa, Lanchonete Esquina Dog. Deixou seu legado e muita saudade. Que Deus o receba, descanse em paz”, diz a postagem.

Ô Yeah yeahhhh! Bruno Mars em Curitiba! E não será apenas um show! Preços e ingressos! Respondido! Por que a gasolina em Curitiba é mais cara que o resto do Paraná?? Inusitado! Curitibano foi longe demais?? Você provaria esse crepes de pinhão?