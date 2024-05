Com aproximadamente três quilômetros de extensão, a Avenida Prefeito Erasto Gaertner, no bairro Bacacheri, em Curitiba, passa por uma reforma desde o início de abril deste ano. Mas, as obras têm preocupado os comerciantes da região. Veja fotos abaixo!

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o mês de dezembro de 2024. O prazo inicial é de 240 dias, mas pode sofrer mudanças devido às condições climáticas.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Com o início das obras, nos dias de semana, em horários de pico do fluxo de veículos, o congestionamento na via se estende até os bairros Cabral, Juvevê e Alto da Glória pela Avenida Munhoz da Rocha e Rua Nicolau Maeder.

Além disso, o movimento em algumas lojas chega a cair 70%, segundo comerciantes, em reflexo da dificuldade de acesso na via. A Avenida Prefeito Erasto Gaertner é a principal ligação entre o centro da cidade e o município de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Mudanças na avenida

Além da preocupação com o cumprimento do prazo, outro questionamento é com relação às mudanças nas vias, como explica Eloy Queiroz Filho, comerciante na região.

“Assim, como toda grande obra, ela tende a melhorar. Pode ser que melhore o fluxo de pedestres, é o que a gente visa, mas dificulta o trânsito de veículos, porque vão diminuir as faixas para veículos, as vagas de estacionamento vão sair de 45 graus para horizontal então, isso aí dificulta. Até pelo fato do estacionamento, por ser uma via rápida, um carro ter que parar para poder manobrar, para poder estacionar. Dificulta bastante, antes ele viria e já entraria logo em seguida, então, vai impactar, nesse caso, ele vai dificultar um pouco para o acesso dos clientes estarem embarcando e desembarcando nos seus veículos”, diz o comerciante.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

O negócio da família do seu Eloy está no mesmo local há 30 anos. Há dez, ele assumiu a administração. E segundo ele, além das vagas para estacionar, a ciclovia também poderia ser diferente. “No meu ponto de vista, ser bem sincero é desnecessário essa ciclovia, pelo fato que eles estão aumentando a faixa, diminuindo a faixa de veículos, aumentando a área para pedestres. Ela deveria ser jogada para o outro lado do quartel, que não teria entrada e saída de veículos e muito menos ruas que atravessam”.

O que diz a prefeitura

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

De acordo com a Prefeitura, “a obra acontece para privilegiar o pedestre, estimular as pessoas a caminharem pelos bairros, permanecerem por mais tempo nas áreas comerciais, estimular o transporte coletivo e o uso da bicicleta. No entanto, áreas para estacionamento serão mantidas para assegurar o uso compartilhado dos diferentes modais. Apenas um trecho da via mantinha o estacionamento em 45 graus”.



Ainda segundo a Secretaria Municipal de Obras, a mudança do estacionamento é por uma questão de segurança viária, pois o estacionamento em 45º exige manobra em marcha ré, o que pode dificultar a visualização de pedestres e de outros veículos.

De acordo com o projeto da Prefeitura, a implantação da ciclovia também atende à questão de segurança viária. “O lado direito da via será destinado à faixa exclusiva para o transporte coletivo, com paradas previstas nos pontos de ônibus. Por motivos de segurança viária, a ciclofaixa foi posicionada no lado oposto à circulação do transporte coletivo”.



A ciclofaixa vai ficar sobre a calçada entre a faixa de circulação de pedestres, que vai acompanhar o alinhamento predial, e a área de embarque e desembarque dos estacionamentos junto ao meio-fio.

Binário?

De acordo com Ippuc (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba), não há nenhum projeto para execução de um binário, no bairro Bacacheri, entre as ruas Nicarágua e Av. Prefeito Erasto Gaertner.

