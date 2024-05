Moradores do bairro Novo Mundo, em Curitiba, reclamam que a Rua Coronel Herculano de Araújo virou uma verdadeira “pista de corrida”. Alguns estão na bronca com a prefeitura municipal por um pedido para a instalação de uma lombada no trecho não ter sido atendido. Até que uma providência seja tomada, a rua segue sendo palco para graves acidentes.

A via tem aproximadamente 1,8 km entre a Avenida República Argentina e a Rua Carolina Castelli. Ela é uma das ruas principais do bairro, com a passagem preferencial na maioria dos cruzamentos. Apesar de a maior parte ser de residências, também tem o CEMI Vila Formosa.

Moradora há mais de 50 anos na região, Diva Rocha de Meira afirma que muitos motoristas não respeitam o limite de velocidade, que é de 40km/h. “Essa rua tá muito perigosa agora, muito movimento. O pessoal passa rápido aqui e não respeita. Vira e mexe tá dando acidente. Eu acho que é necessário uma lombada aí”.

A sugestão dela também é o pedido da Flávia de Almeida nas redes sociais. “Já foram feitos vários pedidos de lombada na rua, pois os carros passam a 100km/h e a Prefeitura responde que foi feita a vistoria e não viu excesso de velocidade. Animais já foram mortos atropelados e sempre acontece um acidente nessa rua”.

E aí, prefeitura?

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a prefeitura de Curitiba informou que “a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) irá enviar uma equipe técnica ao local para avaliar a viabilidade da instalação de um redutor físico de velocidade (lombada), bem como para verificar a necessidade de reforçar a sinalização existente”.

