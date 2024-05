Embora nenhuma aposta tenha acertado os seis números do sorteio da Mega-Sena 2726, realizado no sábado (19), seis moradores do Paraná se beneficiaram com o resultado. Na trave, com cinco acertos, eles vão levar R$ 69.387,92. Curitiba e São José dos Pinhais, na região metropolitana, tiveram uma aposta vencedora cada.

O prêmio do concurso 2726 da Mega-Sena estava estimado em R$ 30 milhões. Os números sorteados foram: 59 – 27 – 53 – 55 – 49 – 45.

Em Curitiba, a única vencedora foi uma aposta simples realizada na Loterias Anchieta, no bairro Bigorrilho. Em São José dos Pinhais, na RMC, o ganhador fez o jogo na Lotérica Nova Era.

Além da Grande Curitiba, o Paraná teve outros quatro ganhadores de R$ 69.387,92. O prêmio saiu para as cidades de Francisco Beltrão, Iporã, Irati e Londrina.

Resultado da Mega-Sena 2726

Conforme as informações da Caixa, em todo o Brasil, 48 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 69.387,92. Outras 3.858 apostas conseguiram quatro números e devem ganhar R$ 1.233,28.

O próximo sorteio da Mega-Sena acumulada acontece na terça-feira (21). O prêmio está estimado em R$ 37 milhões.

