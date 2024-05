Coolritiba: 14 horas de shows agitam a Pedreira Paulo Leminski neste sábado

Um dos festivais de música e arte de Curitiba mais aguardados do ano acontece neste sábado (18), na Pedreira Paulo Leminski. O Festival Coolritiba promete 14 horas de shows de música, arte, moda e cultura urbana. Apesar do friozinho e da chuva da previsão do tempo, o clima é de diversão.

O festival é divido em três palcos. O Cool Stage, com as atrações principais, Super Cool Stage, localizado na Ópera de Arame e o Lab Stage, com atrações locais, no Labmoda.

No line-up, Lulu Santos, Milky Chance, Seu Jorge, Kevin O Chris, WIU, Marina Sena, BaianaSystem, Armandinho, Poesia Acústica, Papas da Língua, Supercombo, Rubel, Tasha e Tracie, FBC, Ana Frango Elétrico, Lou Garcia, Capim Limão, Castel, Janine Mathias, Pecaos e Peci. Confira os horários na imagem abaixo:

Esse ano, o festival oferece uma experiência completa e cheia de adrenalina. Intervenções artísticas, ativações, danças, malabares, grafite, além de atrações radicais como a Skyfall e a Tirolesa.

Com realização da Seven Experience, o Coolritiba chega à sua sexta edição, ocupando um lugar fixo no calendário dos melhores eventos do país, e mais uma vez, está repleto de surpresas que tornam a experiência cada vez mais inesquecível. Apresentado por PayBrokers, patrocínio Apostou.com e Mobilidade Oficial Buser, tem o apoio Pop Me e Prefeitura de Curitiba. Além disso, o festival também repete a parceria de sucesso e traz Budweiser como cerveja oficial.

Da pista ao camarote

Há três formas de curtir o festival:

– PISTA: acesso a todos os palcos e a todas as áreas do evento, exceto Camarote e Cool Experience;

– CAMAROTE: o espaço possui entrada exclusiva no festival; acesso à área elevada e com cobertura; bares, alimentação e banheiros exclusivos; Bar de drinks; Área exclusiva em frente ao palco principal; acesso a pista e todas as áreas do evento.

– COOL EXPERIENCE: um pacote completo que cria uma experiência exclusiva no Coolritiba: acesso a todas as áreas do evento; Entrada exclusiva; acesso ao CAMAROTE e seus serviços; acesso à PISTA; Copo do evento; Lounge exclusivo em área coberta e elevada com open bar e food, além de visão privilegiada do palco principal; Área exclusiva em frente ao palco principal; Áreas de descanso e muito mais.

O maior Labmoda de todos os tempos

Reafirmando o compromisso com a cultura local e trazendo a mistura de moda, arte e música que são a cara do evento, o Coolritiba repete a parceria com o Labmoda, que além do Mercado Labmoda com cerca de 30 marcas curitibanas, também terá um palco dedicado a artistas locais, como Capim Limão, Castel, Janine Mathias, Pecaos e Peci.

Cool Store

Copos, bonés, óculos de sol, cangas, canudos ecológicos e ecobags são alguns dos produtos oficiais do evento que estarão à venda em um dos pontos mais movimentados do evento: A Cool Store. Além disso, estarão disponíveis também produtos de parceiros do festival.

