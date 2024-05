É fã de pinhão? Então anote na sua agenda! A quarta edição do Festival do Pinhão do Mercado Municipal Capão Raso, em Curitiba, já tem data definida, vai acontecer a partir da próxima quinta-feira, 23 de maio até o dia 8 de junho. No festival, será possível degustar lanches, porções, refeições e até sobremesa, tudo com a semente da Araucária como estrela da receita.

Ao todo, 14 estabelecimentos participam do festival com um cardápio que inclui risoto de pinhão com bacon; yakisoba com pinhão; ravioli de pinhão com queijo defumado com molho Alfredo; pastel e tapioca com carne seca, pinhão e queijo meia cura; pastel e crepe de pinhão; bolo de pinhão; e entrevero de pinhão a quatro queijos, dentre outros. Para sobremesa, há opção de sorvete de baunilha com farofa de pinhão.

Foto: Clube Imagine Produções via SMCS

“O festival vem sendo um sucesso e já está na quarta edição. O curitibano já sabe que quando chega a época do pinhão também é o período do tradicional evento do Mercado Municipal Capão Raso”, diz Elias Techy, gestor da área comercial da Urbs. A previsão é de um aumento de 10% no fluxo de pessoas nesta edição em relação ao festival do ano passado, quando o mercado recebeu 87.823 pessoas durante o evento.

Opções gastronômicas a partir de R$ 4

Foto: Clube Imagine Produções via SMCS

As opções gastronômicas têm preço a partir de R$ 4 (sushi joe de pinhão e de salmão com pinhão) e R$ 7 (fatia de bolo de pinhão) até R$ 36,80 (risoto de pinhão e bacon). Para quem gosta da versão tradicional, o festival também terá o clássico pinhão cozido servido com quentão.

Foto: Clube Imagine Produções via SMCS

Mais de 100 lojas

O Mercado Municipal Capão Raso tem 100 lojas, com diversas opções de alimentação, frutas, verduras e um Armazém da Família, além do comércio com lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas, correio e cafeteria.

O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

Foto: Clube Imagine Produções via SMCS

Serviço

4º Festival do Pinhão do Mercado Municipal Capão Raso

Data: de 23/5 a 8/6

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Funcionamento de segunda a sábado:

• Espaço Sabores: 9h às 19h

• Lojas: 9h às 21h

• Praça de Gastronomia: 9h às 21h

Foto: Clube Imagine Produções via SMCS

