Ruas movimentadas do bairro Tatuquara, em Curitiba, passaram por obras para a melhoria do trânsito na região. A intervenção, que visa a correção geométrica na Rua Presidente João Goulart, em uma extensão de 300 metros, incluiu a implantação de uma rotatória no cruzamento com a Rua Jornalista Emilio Zolá Florenzano, para organizar o fluxo de veículos.

A partir das intervenções, também foram implementadas alterações no trânsito local (veja mudanças abaixo). A conclusão da obra viária no bairro foi vistoriada pelo prefeito Rafael Greca na quinta-feira (16).

Nova rotatória no bairro Tatuquara. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

A obra teve início em fevereiro, em resposta às demandas dos moradores locais, e foi realizada em etapas. Em um trecho de 130 metros, houve a necessidade de ampliar a pista já existente e implementar novo pavimento. Os restantes 170 metros foram submetidos a processos de reciclagem e fresagem do asfalto, garantindo assim um reforço estrutural adequado à via, além de possibilitar a instalação da nova sinalização.

Além do asfalto novo a intervenção contou com implantação de meio-fio, melhoria nas calçadas e acessibilidade, com a instalação de rampas. A implantação no novo pavimento foi concluída no início desta semana, seguida da implantação da nova sinalização.

“Mais um nó desfeito no trânsito da cidade. Fizemos o novo terminal e muitas melhorias no Tatuquara. Começou a dar congestionamento de trânsito, então fizemos uma rotatória, resolveu o problema”, disse Greca.

Acompanhado do secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, e do administrador da Regional Tatuquara, Marcelo Ferraz, Greca foi recebido pela comunidade, que se mobilizou para agradecer a execução da obra reivindicada pelos moradores.

A mudança no traçado da via facilitou o acesso aos estudantes da Escola Municipal Professora Maria Ienkot Zeglin e às crianças do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Erondy Silvério. O diretor da escola que atende 850 estudantes, Diogo Campos, destacou a acessibilidade garantida com a obra. “São várias rampas de acesso, mas a que fizeram em frente à escola vai garantir o acesso seguro às famílias e aos nossos estudantes”, avaliou.

Mudanças no trânsito

Para melhorar o trânsito na região, a Superintendência de Trânsito (Setran) alterou o sentido de circulação das vias, com o objetivo de trazer mais segurança viária e organizar a entrada e saída da nova rotatória.

A partir desta quinta-feira (16), a pista da direita da Rua Presidente João Goulart passa a ter sentido único de circulação da Rua Alfredo Safanelli para a Rua Jornalista Emilio Zola Florenzano. Já a pista da esquerda da Rua Presidente João Goulart passa a ter sentido único de circulação da Rua Jornalista Emilio Zola Florenzano para a Rua Elizete Cardoso.

Outra mudança é na Rua Professor José Lamartine Correia de Oliveira, que passa a ter sentido único de circulação da Rua Presidente João Goulart para a Rua Clóvis Boving.

Outra melhoria foi a implantação de duas travessias elevadas para pedestres. Uma em frente à Escola Municipal Professora Maria Ienkot Zeglin e outra em frente ao Terminal do Tatuquara.

Agentes de trânsito estarão na região nos próximos dias para orientar quem circula pela área.

Obra nos bairros

O prefeito Rafael Greca enfatizou que esta intervenção faz parte do compromisso da Prefeitura com o cuidado dos bairros e o atendimento das demandas da população. “Ouvir as necessidades dos moradores é fundamental para direcionar nossos esforços para as áreas prioritárias. A gestão municipal trabalha incansavelmente para proporcionar melhorias significativas em todos os bairros da cidade, e a intervenção no Tatuquara é um exemplo claro desse compromisso”, disse Greca.

A execução dos trabalhos para a melhora da mobilidade urbana da região é da Unidade Técnica de Infraestrutura de Pavimentação (Utip) da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop). O projeto foi de responsabilidade do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e a sinalização foi implantada pela Superintendência de Trânsito (Setran) da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito.

A importante intervenção ocorre em uma área estratégica, próxima ao terminal de ônibus do Tatuquara, que o prefeito Rafael Greca entregou à população em 2021 e que tem sido fundamental para interligar o bairro a outras regiões da cidade, como Pinheirinho, Cidade Industrial e o Centro de Curitiba, através da Linha Verde.

Infraestrutura viária

Essa é a terceira rotatória implantada pela gestão municipal na Regional Tatuquara para reduzir conflitos de trânsito nos três bairros. Obra similar foi executada na confluência das ruas Presidente João Goulart, Dirce Rogal Tomazeli, Marcos Bertoldi e Alda Bassete Bertholdi, no Rio Bonito, no bairro Campo de Santana. O trecho foi realinhado, foram feitas calçadas com acessibilidade e os pontos de ônibus foram relocados alguns metros para garantir segurança aos usuários.

Também no Campo de Santana foi implantada, em 2010, rotatória nas ruas Ângelo Tozim e Miguel Furmann. A estrutura garantiu mais segurança aos motoristas que trafegam pela região e organizou o roteiro da linha de ônibus Rurbana. No entorno da rotatória vivem mais de 1.400 famílias, que acabaram também beneficiadas pela obra.

Rodrigo Araújo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas, ressaltou a importância dessa obra para o bairro Tatuquara. “A correção geométrica na Rua Presidente João Goulart é essencial para acompanhar o desenvolvimento contínuo desta região. Investir em infraestrutura viária é garantir mobilidade e qualidade de vida para os moradores, além de impulsionar o crescimento econômico local”, disse Rodrigues.

A obra de correção geométrica e implantação da nova rotatória integram o conjunto de ações da Prefeitura para a contínua melhoria da infraestrutura viária de Curitiba, contribuindo para o desenvolvimento e a qualidade de vida dos cidadãos.

Outras obras de mobilidade urbana no bairro aconteceram por meio os programas Asfalto Novo e Asfalto no Saibro, que nos últimos sete anos asseguraram mais de 77 km de pavimentos de qualidade para as vias dos bairros que formam a Administração Regional do Tatuquara. São 222 obras executadas ou em andamento, além da do novo terminal de ônibus Tatuquara, ao lado da Rua da Cidadania.

