O preço médio da gasolina comum no Paraná chega a ter até R$ 2 de diferença entre as cidades. De acordo com o aplicativo Menor Preço, do Governo do Estado, o valor mais alto de Curitiba (R$7, 79) é até R$ 2 mais caro do que o mais alto registrado em Foz do Iguaçu (R$ 5,79), no Oeste do Estado, por exemplo. Mas por que esta diferença é tão grande? A reportagem da Tribuna do Paraná foi buscar entender essa variação.

LEIA MAIS – Do caldinho a feijoada: feijão é a estrela do cardápio de restaurante em Curitiba

No Brasil, não existe tabelamento de preços de combustíveis. Os postos, que não podem comprar diretamente das refinarias, são obrigados a comprar das companhias distribuidoras.

Segundo o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná, as companhias distribuidoras possuem políticas de preço diferentes para cada cidade. “Isto é, praticam preços diferentes de uma cidade para outra, mesmo próximas. Até mesmo dentro de uma mesma cidade as companhias distribuidoras vendem aos postos de combustíveis com preços que variam conforme bairro, região ou relacionamento comercial com cada posto”.

VIU ESSA? Acidente grave em Curitiba interdita faixa de importante via rápida

Em Curitiba, por exemplo, o valor mais baixo de gasolina nas bombas em maio de 2024 está em R$ 5,74 e o mais alto é de R$ 7,79, ou seja, acompanha a média da diferença estadual. Já em Foz do Iguaçu essa diferença é menor. O preço mais baixo da gasolina é de R$ 5,99 enquanto o mais alto fica em torno de R$ 5,79.

Preços encontrados em postos de Curitiba, em maio de 2024

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Outros fatores que influenciam nos preços são os custos que cada cidade oferece para a manutenção do posto e o volume de vendas. No Paraná, segundo os dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e da Petrobras, o custo total da gasolina está em média R$ 6,02. Em cima desse valor existe o custo do revendedor, ou seja, do dono do posto de gasolina. Por isso o consumidor final paga mais do que o preço da refinaria e da distribuidora.

Em Curitiba, a margem da distribuidora é de R$1,22. No estado de Santa Catarina, essa média é de R$ 1,13 e em São Paulo R$ 0,83. Já a média no Brasil é de R$1,03.

Variação do preço

O economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), Lucas Dezordi, explica que é justamente a margem da distribuidora que provoca a variação nos preços. “O que realmente faz preço para os estados e consequentemente essa diferenciação no custo final é a margem da distribuidora, mais do que o ICMS. O ICMS de valor é R$ 1,37 fixo para todos os estados”.

Segundo Dezordi, em Santa Catarina o preço do combustível está mais baixo, cerca de R$ 5,99, com o mesmo valor do ICMS (R$1,37). “Como o valor é menor, então esse impacto é maior, ele representa 22,9% do preço, do custo da gasolina em Santa Catarina, que por sua vez, tem uma margem de distribuição de 1,13% em média, que é 18,9%. Quando analisamos São Paulo, é R$ 5,66 o custo do combustível, é bem menor, principalmente pelo menor valor da distribuidora, e o ICMS de R$ 1,37 centavos, que representa 24,2% do preço final, do custo da gasolina comum em São Paulo”, explicou o economista.

De acordo com a Petrobras, após serem produzidos, os combustíveis são vendidos para os distribuidores, e, nesse momento, são adicionados os tributos do combustível. A tributação federal sobre a gasolina é formada por CIDE (Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico), PIS/PASEP (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social). Além deles, é adicionado também o imposto estadual, nesse caso, o ICMS, que é incorporado ao valor cobrado nas refinarias.

O caminho do combustível

O combustível é produzido a partir do petróleo, óleo de origem fóssil que leva milhões de anos para ser formado e que nas rochas sedimentares em áreas marítimas profundas, que podem chegar a 7 mil metros. Após a extração o petróleo é transportado para as refinarias onde passa por três etapas de refinamento. É neste processo que acontece a transformação do óleo extraído em combustível. Por último, o combustível é transportado até uma distribuidora.

EITA!!! Ja “roubou” aquele sabonete de hotel? Você não imagina onde eles são feitos!! Investimento Dá pra ganhar milhões com leilão?? Essas dicas são de ouro!! Treta no litoral! Mar de esgoto?? Fique atento para não mergulhar neste problemão!