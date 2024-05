Acidente grave em Curitiba interdita faixa de importante via rápida

Um grave acidente registrado na manhã desta sexta-feira (17) deixou ao menos duas pessoas feridas e uma das faixas da Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, no bairro Mossunguê, em Curitiba, interditada. Ao menos quatro viaturas dos bombeiros foram deslocadas para o atendimento às vítimas

Um veículo uno branco bateu contra um poste e os bombeiros precisaram tirar os feridos pelo porta-malas. Ao menos três pessoas foram atendidas pelos Bombeiros, sendo que uma delas estava com o braço imobilizado, sendo atendida em uma maca na calçada da via.

O veículo bateu forte contra um poste, um pouco depois do cruzamento da Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi com a Rua Francisco Juglair, no sentido Centro de Curitiba.

A velocidade na via é de 60 km/h. Ainda não se sabe o que pode ter causado o grave acidente.

