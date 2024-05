GWM oferece wallbox grátis para linha Haval H6 plugin

A GWM Evollux, em Curitiba, no Paraná, está realizando nesta semana uma nova ação de vendas, para os compradores dos SUVs híbridos Haval H6 PHEV e GT. Agora, ao adquirir um dos híbridos plugin, o cliente leva para casa, além do carregador portátil de série – que pode ser ligado nas tomadas comuns de 110 ou 220 volts – um wallbox com 7 kW de potência. O wallbox, com a marca GWM, possui garantia de 3 anos e permite fazer em casa a recarga da bateria de 34 kWh do Haval H6 PHEV e GT em cerca de 29 minutos (de 20% a 80%). Essa promoção também está acontecendo em todas as 70 concessionárias da GWM em todo Brasil.

A nova ação de vendas é possível devido à parceria com a GreenV, que já dá suporte para a oferta de wallbox grátis para a linha ORA 03 em todo o território brasileiro. A GreenV é uma das maiores empresas de tecnologia de eletromobilidade do Brasil, com grande experiência na distribuição e instalação de carregadores para veículos elétricos.

Além de ganhar o wallbox, o cliente interessado no Haval H6 ainda tem direito à compra financiada com taxa 0% no plano de 36 meses, com 50% de entrada e mais um bônus de até R$ 20 mil se incluir seu carro usado na compra do seu GWM novo.

“Sabemos que um dos pontos de preocupação de alguns proprietários de carros híbridos e elétricos é sobre o carregamento. É por isso que os clientes que adquirirem um Haval H6 PHEV ou GT não precisam se preocupar com isso. Esta é a oportunidade para todos que estavam sonhando em comprar o carro híbrido que tem a maior autonomia do Brasil, com até 170 km”, comenta Alexandre Oliveira, Diretor de Vendas e Desenvolvimento de Rede da GWM Brasil.

Proporcionando uma experiência diferenciada ao cliente, a Autotech oferece um sistema de vendas pelo Mercado Livre. Para efetuar a compra do veículo, sem sair de casa, é só depositar R$ 9 mil para garantir sua pré-reserva. O restante só é pago quando o carro é efetivamente faturado para o cliente. O pagamento do saldo pode ser feito por Pix ou boleto, sem necessidade de o cliente ir à concessionária física. (Fotos: GWM/Divulgação).