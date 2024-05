Três mentiras sobre limpeza que você já ouviu falar ou até já fez em casa

Existem muitos mitos sobre a limpeza, que na verdade acabam prejudicando o resultado final e pesando, inclusive, no bolso. Priscilla Castro, especialista em limpeza e embaixadora da Ecoville, uma das maiores redes de franquias de produtos de limpeza do Brasil, esclarece três destas mentiras que certamente você já ouviu falar ou até já fez aí na sua casa.

Quanto mais espuma fizer, mais vai limpar. Essa é clássica e pasme! Espuma não é garantia de limpeza. Além disso, você só gasta mais água para remover o resíduo;

Quanto mais amaciante, mais a roupa fica macia. De jeito nenhum! Quando você usa uma quantidade de amaciante maior do que o necessário, você deixa a roupa mais gordurosa e faz com que ela absorva menos água após secarem, por isso, ela tende a ficar dura;

Sabão em pó é ótimo para lavar o chão. Não! O sabão em pó é um produto altamente alcalino e danifica o piso. Num primeiro momento até parece limpo, mas com o passar do tempo o dano é inevitável. Escolha produtos recomendados para o seu tipo de piso.

“Muitas vezes o menos é mais. Uma boa dica é ficar atento ao modo de uso contido no rótulo dos produtos. Siga corretamente as orientações do fabricante e, claro, também não faça misturas entre eles. Cada produto foi pensado para atender uma necessidade e mistura-los com outros pode causar uma intoxicação”, finaliza Priscila.

