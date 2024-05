No primeiro trimestre deste ano, 66% das compras realizadas com cartões de benefícios foram em supermercados, 5 pontos percentuais a mais em comparação com o mesmo período do ano passado. Os supermercados varejistas, que já figuravam como líderes na preferência dos clientes, mantiveram-se no topo e cresceram 3 pontos percentuais, atingindo a marca de 49% dos gastos de janeiro a março.

É o que mostra um levantamento da Flash, plataforma de gestão da jornada de trabalho, que avaliou o comportamento de consumo dos benefícios em sua base com mais de 1 milhão de usuários.

Os números também revelam mudanças significativas nos hábitos de consumo no estado. Houve um aumento de 2 pontos percentuais no consumo em restaurantes, passando de 11% para 13%, enquanto as compras em redes de fast food caíram de 13% para 8%.

As transações em lojas de conveniência (6%) permaneceram estáveis entre 2023 e 2024, assim como outras modalidades de consumo, como padarias (3%) e açougues (2%). Adicionalmente, 5% dos gastos foram registrados em outros estabelecimentos variados.

A pesquisa revela ainda que, de janeiro a março deste ano, os benefícios duraram em média dois dias a mais por mês em comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando 22 dias. Além disso, os valores totais depositados pelas empresas como benefício de vale-alimentação e refeição tiveram um aumento médio de 7,61%, alcançando um total de R$ 715,86 mensais.

Ao analisar os gastos totais relacionados ao vale-refeição e alimentação, foi descoberto que os trabalhadores do Paraná gastaram em média R$ 96,70 por transação em estabelecimentos da categoria alimentação, representando um aumento de 1,36% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, os gastos com refeições atingiram a média de R$ 53,30, apresentando um incremento de 19,51% em comparação com o primeiro trimestre de 2023.

