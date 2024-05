O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Balsa Nova (SindiBalsa), município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), convocou um protesto para a próxima segunda-feira (20) após os servidores públicos terem o pedido de aumento de salário negado. Enquanto isso, o município aprovou o aumento dos salários dos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores.

No dia 13 de maio tramitou na Câmara de Vereadores do município um projeto de lei que aumenta o salário do prefeito em 22%, do vice-prefeito (35%), vereadores (5%), presidente da Câmara (5%) e secretariado (26%). Entretanto, o sindicato afirma que o executivo municipal se recusa a negociar com servidores públicos.

Conforme o SindiBalsa, durante negociação coletiva deste ano, o prefeito disponibilizou apenas o reajuste da inflação (4,6%) e alegou que a folha salarial do município estava inchada. “Mesmo assim, conseguimos o vale alimentação de R$ 300 para R$ 600 e deixamos acertado novas conversas, o que não aconteceu”, explicou o presidente do Sindicato, Jeferson Cochinski.

O dirigente explicou ainda que nos últimos seis anos o município dobrou de arrecadação, mas os salários dos servidores ficaram em 39%. O sindicato também ressaltou que durante sessão plenária de 20 de maio, na casa legislativa de Balsa Nova, os representantes dos servidores municipais foram ignorados pelos vereadores e tiveram o direito de fala negado. “A tribuna livre não foi aceita e os servidores não puderam se manifestar”, concluiu Jeferson.

Por conta de todas essas reclamações, os servidores marcaram um protesto para às 17h30 de segunda-feira (20), na Câmara de Vereadores de Balsa Nova, localizada no Centro do município.

