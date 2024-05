Homem liga para CRAS na RMC e diz que deixou bomba no local; saiba o que era

Funcionários de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) viveram momentos de terror no início da tarde desta sexta-feira (17), no bairro Guaraituba em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Um indivíduo ligou para o CRAS e alertou os funcionários que ele teria deixado uma bomba no local.

De acordo com o Coordenador de monitoramento e Controle de Situação, Fabricio Camargo, a equipe foi acionada e isolou o local até a chegada do Esquadrão Antibombas. “Fomos acionados porque havia uma suspeita de bomba no local. Chamamos o Esquadrão Antibombas que, após verificação do artefato suspeito, constatou que não se tratava de um artefato explosivo”, explica Camargo.

Deu cano!

Ainda de acordo com o Coordenador Fabricio, o artefato suspeito de ser uma bomba, era na verdade, um cano PVC de aproximadamente 60 centímetros, com dois tampões e fita isolante.

Após a análise do Esquadrão Antibombas, o local e as vias foram liberados.

Na caçada

A Guarda Municipal de Colombo e as demais forças de segurança da cidade atuam para localizar o autor do atentado, que já foi identificado. Segundo Camargo, o autor é morador de Colombo.

“Já conseguimos identificar o suspeito deste atentado e estamos no encalço para tentar efetuar a prisão dele nas próximas horas”, afirma.

