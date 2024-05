Neste sábado (18), milhares de pessoas percorrerão as ruas da região central de Curitiba na 29ª edição da Marcha para Jesus. Com concentração marcada às 9h, na Praça Santo Andrade, a saída dos trios elétricos está prevista para às 10h em direção ao Palácio Iguaçu.

LEIA AINDA – Festival do Pinhão em Curitiba traz delícias de 14 restaurantes a partir de R$ 4

Organizada por pastores que se reuniram no Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Paraná (Comep), a edição de 2024 tem como tema “Deixo-vos a paz”, que foi escolhido diante dos conflitos recentes que ocorrem tanto no Brasil quanto no mundo.

“Estamos vivendo em um momento de guerras, incertezas sociais. As famílias estão precisando de paz e queremos falar que quando temos paz com Deus, ou seja, a paz que Ele dá, temos paz com os homens”, disse o bispo Cirino Ferro, presidente do Comep e organizador do evento.

A primeira edição da Marcha para Jesus em Curitiba ocorreu há 29 anos e o evento já é parte do calendário oficial de Curitiba e do Paraná, tendo o apoio da prefeitura e do governo do Estado, da Companhia Paranaense de Energia (Copel), da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e da Fundação Cultural de Curitiba.

A expectativa é que mais de 100 mil pessoas de aproximadamente 100 congregações estarão presentes. Entre as autoridades confirmadas, estão o vice-governador do Paraná, Darci Piana (PSD) e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD). “Nossa maior motivação é orar pela cidade, levando a mensagem de Cristo e seu amor”, disse o presidente do Comep.

Em nota à Gazeta do Povo, a prefeitura de Curitiba informou que é responsável “pela liberação das autorizações para a realização do evento, o apoio no trânsito (bloqueios pelas equipes da Setran), segurança (acompanhamento da Guarda Municipal) e oferta de banheiros usados em feiras e por equipes de zeladoria urbana”.

Encerramento da Semana Cultural de Curitiba

Durante a primeira hora de espera pela chegada dos participantes na praça Santos Andrade, está previsto um momento cívico e de orações. Na sequência, três trios elétricos com músicas e paradas para orações seguirão pela avenida Marechal Deodoro, pela avenida Marechal Floriano e pela praça 19 de Dezembro, até chegar ao Palácio Iguaçu.

O término da Marcha está previsto para o meio-dia e, na sequência, na praça Nossa Senhora de Salete, haverá o show do cantor e compositor Thalles Roberto. A apresentação marcará o encerramento da 7ª Semana Cultural de Curitiba, que teve início na última terça-feira (14).

Assim como todos os eventos da Semana Cultural, a Marcha cobra simbolicamente uma entrada solidária, na qual solicita aos participantes levarem 1 litro de leite ou 1 quilo de alimento não perecível por pessoa. As doações serão destinadas às ações em prol do Rio Grande do Sul e às instituições filantrópicas da cidade.

Ô Yeah yeahhhh! Bruno Mars em Curitiba! E não será apenas um show! Preços e ingressos! Respondido! Por que a gasolina em Curitiba é mais cara que o resto do Paraná?? Inusitado! Curitibano foi longe demais?? Você provaria esse crepes de pinhão?