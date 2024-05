Concurso público na Grande Curitiba tem salários de até R$ 9 mil e 31 vagas

A Prefeitura de Piraquara, cidade na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), tem concurso público aberto para preencher 31 vagas em diferentes áreas de atuação. As inscrições vão até o dia 23 de maio e os salários variam de R$ 1.340,05 a R$ 9.096,10.

LEIA AINDA – Salário de prefeito da Grande Curitiba tem reajuste de 22%: servidores ‘na bronca’

O concurso é realizado por meio do Instituto Social Univida e as inscrições podem ser feitas de forma online pelo site do Instituto. A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva e prova de títulos, previstas para acontecer no dia 16 de junho.

Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site, selecionar o concurso pretendido, preencher o cadastro com dados pessoais e se atentar às informações listadas no Edital.

VIU ESSA? Bairro de Curitiba ganha nova rotatória em ruas movimentadas e com ‘nó no trânsito’

Para concorrer é necessário ser brasileiro, ter idade mínima de 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais, possuir escolaridade compatível, bem como os demais requisitos exigidos para a função, possuir aptidão física e mental, entre outras condições descritas no Edital.

Vagas ofertadas em Concurso Público de Piraquara

O concurso oferece 31 vagas, são elas:

Agente de Combate de Endemias (40h);

Agente Comunitário de Saúde (40h);

Agente Operacional (40h);

Assistente Social (30h);

Arquiteto (40h);

Contador (40h);

Educador Social (40h);

Engenheiro Agrônomo (40h);

Engenheiro Ambiental (40h);

Engenheiro Florestal (40h);

Fiscal (40h);

Fisioterapeuta (30h);

Fonoaudiólogo (20h);

Médico Ginecologista/Obstetra (20h);

Médico Psiquiatra (20h);

Médico Veterinário (40h);

Nutricionista (40h);

Operador de Máquinas (40h);

Técnico Administrativo (40h);

Técnico Desportivo (40h);

Topógrafo (40h).

O Concurso Público terá vigência de dois anos, contados a partir da data de homologação final, podendo ser prorrogado por igual período. Para mais informações sobre as vagas, confira o edital completo.

Ô Yeah yeahhhh! Bruno Mars em Curitiba! E não será apenas um show! Preços e ingressos! Respondido! Por que a gasolina em Curitiba é mais cara que o resto do Paraná?? Inusitado! Curitibano foi longe demais?? Você provaria esse crepes de pinhão?