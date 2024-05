No fim de semana também tem sorteio da Lotofácil! A Caixa sorteia, neste sábado (18), as 15 dezenas do concurso 3107 da Lotofácil. O prêmio é de R$ 1,7 milhão para quem acertar todos os números. Os globos da sorte fazem o sorteio às 20h.

Resultado da Lotofácil 3107: a partir das 20h

LEIA AINDA – Lotofácil 3106 milionária tem apostas premiadas em Curitiba e RMC; resultado

Na Lotofácil, o jogo mais querido do Brasil, é possível ganhar com 15, 14, 13, 12 e 11 acertos. As apostas são válidas até as 19h do dia do sorteio.

