Uma aposta simples feita em Curitiba ganhou o prêmio de R$ 2.235,52 após ter acertado 14 dos 15 números sorteados pela Lotofácil 3106, na noite de sexta-feira (17). O prêmio total era de R$ 1,7 milhão e saiu para uma aposta em Belém, no Pará.

Além da capital, uma aposta feita em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), também acertou 14 números e vai receber o prêmio de R$ 1.117,76. Veja detalhes abaixo.

Ao todo, o concurso da Caixa teve 348 apostas que acertaram os 14 números e que vão ganhar R$ 1.117,76. No Paraná, 19 apostas de diferentes cidades fizeram 14 de 15 acertos na Lotofácil 3106.

O próximo sorteio da Lotofácil acontece na noite deste sábado (18). O prêmio é estimado em R$ 1,7 milhão.

