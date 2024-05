Curitiba tem alerta de perigo para tempestade: chuva e ventos de 100 km/h

Alerta do Inmet

Uma tempestade com chuva intensa de até 100 milímetros por dia e de ventos de até 100 km/h pode atingir Curitiba e região neste sábado (18). É isso que informa um alerta publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso de cor laranja, que indica perigo, permanece válido até a madrugada deste domingo (19). Além da chuva e ventania, também existe risco de queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações e quedas de árvores.

O comunicado também atinge parte de Santa Catarina, como o litoral e as regiões central e leste.

Paraná tem dois alertas neste fim de semana

Além do alerta laranja que atinge no Paraná, principalmente, a região de Curitiba e parte do litoral, o estado também tem mais dois alertas relacionados ao tempo válidos neste sábado (18). Um deles é um aviso de perigo potencial para chuvas intensas.

De cor amarela, esse alerta indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de até 60 km/h. É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O alerta praticamente todo o Paraná, com exceção das regiões que estão no alerta laranja, como Curitiba, região metropolitana e litoral.

O terceiro alerta do Inmet que atinge a região do Paraná é um aviso de declínio de temperatura. Nesse caso, apenas a região noroeste pode ser afetada.

Como se proteger de tempestades

Confira algumas dicas da Defesa Civil:

Procure um abrigo o mais rápido possível, e não saia até que o vendaval pare;

Se notar o risco de desabamento do telhado, saia do local e comunique o risco, inclusive às autoridades;

Revise a resistência de sua casa, principalmente o madeiramento de apoio do telhado e a amarração das telhas no madeiramento, se tiver;

Não se abrigue embaixo de árvores ou coberturas metálicas frágeis, elas podem cair e causar ferimentos;

No carro, se possível, estacione o veículo em local seguro e espere o vento forte passar;

Se necessário e possível, entre em uma edificação;

Não estacione o carro próximo a torres de transmissão e placas de propagandas;

Se não for possível estacionar, diminua a velocidade e procure um local seguro para estacionar assim que possível, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo.

