Um caminhão carregado com carga inflamável se envolveu em um acidente na BR-476, em Curitiba, na manhã deste sábado (18). A situação aconteceu no km 142, na região do bairro Pinheirinho.

LEIA MAIS – Salário de prefeito da Grande Curitiba tem reajuste de 22%: servidores ‘na bronca’

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão estava sentindo dores e sofreu lesões leves. Por conta do caminhão ter ficado em “L”, a pista sentindo Araucária foi parcialmente interditada.

VEJA TAMBÉM – Bairro de Curitiba ganha nova rotatória em ruas movimentadas e com ‘nó no trânsito’

A PRF também informou cheiro forte de combustível no local, por conta da carga que o caminhão estava transportando. Não foi detalhado como o acidente aconteceu.

Ô Yeah yeahhhh! Bruno Mars em Curitiba! E não será apenas um show! Preços e ingressos! Respondido! Por que a gasolina em Curitiba é mais cara que o resto do Paraná?? Inusitado! Curitibano foi longe demais?? Você provaria esse crepes de pinhão?