Mais de 100 vagas de emprego estão abertas para trabalhar nos pedágios das praças do Paraná. São vagas em Araucária e Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e também nos municípios Imbituva, Irati, Palmeira e Prudentópolis. As oportunidades são da concessionária Via Araucária.

As vagas disponíveis são para ajudante geral, encarregado de conservação de rodovia, motorista líder de equipe e operador de equipamentos.

Leia também:

Cada cargo possui algum requisito, como experiência com equipamento e residir em municípios que sejam próximos à praça de pedágio onde a vaga está aberta.

Dentre os benefícios para os colaboradores estão inclusos assistência médica e odontológica. A inscrição deve ser feita pelo site da empresa.

Ô Yeah yeahhhh! Bruno Mars em Curitiba! E não será apenas um show! Preços e ingressos! Respondido! Por que a gasolina em Curitiba é mais cara que o resto do Paraná?? Inusitado! Curitibano foi longe demais?? Você provaria esse crepes de pinhão?