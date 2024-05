Para ajudar nas buscas de vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, neste domingo (19), uma equipe do Corpo de Bombeiros do Paraná composta por três bombeiros e dois cães embarcou com destino à região serrana do Vale do Taquari, onde foram registrados deslizamentos de terra.

Os binômios, nome dado para as duplas compostas pelo cão e pelo bombeiro, vão trabalhar na busca por pessoas desaparecidas em algumas das áreas mais afetadas pelas chuvas.

“São áreas onde a água já baixou, mas há muita lama, terra e escombros. Os animais têm a mobilidade necessária de se deslocar com mais facilidade por este terreno e de identificar, pelo odor, onde há vítimas”, afirmou o comandante do Canil Central do Corpo de Bombeiros, tenente Daniel Kaneko Leal.

+ Leia mais: Quem comprar celular roubado ou furtado vai receber alerta por WhatsApp; entenda

Eva e Skull, os dois cães enviados, são treinados desde filhotes para fazer este tipo de busca. Os dois também contam com as certificações necessárias para atuar em desastres com deslizamento de terra. Atualmente, o Corpo de Bombeiros do Paraná tem seis animais treinados e certificados para este tipo de ocorrência.

“São animais que trabalham em dupla com seus condutores. Eles têm um vínculo muito forte, que ajuda neste tipo de trabalho tenso e difícil. São animais que já passaram por várias provas e testes para se preparar pra este tipo de busca. Com toda a certeza eles vão ajudar muito nas buscas pelo treinamento que têm e pela capacidade olfativa”, explicou o comandante.

+ Leia mais: Supermercados varejistas são os preferidos dos paranaenses em compras com vale-alimentação

A previsão é que a equipe fique no Rio Grande do Sul cerca de uma semana. Caso seja necessário continuar com os trabalhos, deve haver um revezamento dos binômios do Paraná. “Depois de um tempo, estes animais precisam voltar para descansar. Mas conforme for necessário, enviaremos novos binômios para seguir nas buscas”, disse.

+ Leia mais: Mega-Sena 2726 premia apostas de Curitiba e região; confira valor dos prêmios

463 é o número de cidades afetadas no Rio Grande do Sul

De acordo com o governo do Rio Grande do Sul, 463 municípios gaúchos tiveram estragos registrados decorrentes das chuvas. Segundo o boletim divulgado pelo governo gaúcho neste domingo (19), 76.955 pessoas estão em abrigos e 540.633 estão desalojadas. Ao todo, 155 pessoas morreram, 89 estão desaparecidas e 806 se feriram.

Ô Yeah yeahhhh! Bruno Mars em Curitiba! E não será apenas um show! Preços e ingressos! Respondido! Por que a gasolina em Curitiba é mais cara que o resto do Paraná?? Inusitado! Curitibano foi longe demais?? Você provaria esse crepes de pinhão?