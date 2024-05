Quem encarou a preguiça no último sábado (18) e decidiu curtir o dia na Pedreira Paulo Leminski não se arrependeu. Mesmo diante de chuva e frio, o público compareceu para curtir 14 horas de shows do Festival Coolritiba.

Por causa do tempo mais fechado e carregado, a turma foi chegando aos poucos e não houve filas. O público começou tímido no começo da tarde e foi aumentando e ganhando proporção na medida que a chuva foi perdendo força.

O palco principal Cool Stage abriu com o show leve do Rubel, às 12h30. “Quando Bate Aquela Saudade” fez o público tímido cantar junto, mesmo diante de chuva. A chuva deu uma trégua com a apresentação da Marina Sena pouco depois das 14 horas. A cantora é famosa por vários hits como “Ai que delícia o verão” e “Por supuesto”.

Logo em seguida, Baiana System fez a Pedreira dançar e uma grande ciranda se formou. O público ganhou máscaras da banda e entrou no clima do show. A forte batida espantou o desânimo da chuva. Aos poucos, o público também foi chegando e aumentando a atmosfera de festa.

Além do palco principal, o festival contou com o palco Super Cool Stage, na Ópera de Arame, e o Lab Stage, menor e dentro do espaço do mercado Lab Moda, que oferecia peças de mais de 30 marcas curitibanas de vestuário.

Fotos: Ney Marlon.

A galera também poderia aproveitar os espaços de descanso, praça de alimentação, locais para recarga de celular. Para completar, a água no festival é gratuita a todos, diminuindo o consumo de garrafas e galões plásticos, além de garantir a hidratação do público.

Lulu Santos encerrou Festival Coolritiba 2024

A chuva voltou a apertar no show do Kevin O Chris e finalmente deu trégua com a apresentação de Armandinho. Para quem preferiu fugir da chuva, o palco montado da Ópera de Arame foi perfeito para curtir um som, mais sequinho. Lou Garcia, Ana Frango Elétrico, Supercombo e Papas na Língua foram alguns dos artistas que se apresentaram no palco Super Cool Stage.

Já a noite, Seu Jorge subiu no palco principal e segurou a atmosfera de festa. O artista trouxe um setlist recheado de hits e fez o público dançar e cantar.

A atração internacional Milky Chance chegou ao Cool Stage pouco depois das 21h30 e fez a Pedreira toda dançar com seu rock eletrônico. A apresentação foi surpreendente e animou até quem conhecia pouco da banda alemã. O vocalista Clemens Rehbein agradeceu o público curitibano e no meio da apresentação vestiu a bandeira do Brasil nas costas.

A programação de shows terminou com Lulu Santos. O artista provocou um coro único na Pedreira do começo ao fim da apresentação. No setlist, “Tempos Modernos”, “Apenas mais uma de amor”, “Como uma Onda”, “Toda Forma de Amor” e tantos outros hits.

