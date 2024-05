A Caixa sorteia, nesta quarta-feira (22), as 15 dezenas do concurso 3110 da Lotofácil. O prêmio é de R$ 5 milhões para quem acertar todos os números. Os globos da sorte fazem o sorteio às 20h.

Resultado da Lotofácil 3110:

A partir das 20 horas!

Na Lotofácil, o jogo mais querido do Brasil, é possível ganhar com 15, 14, 13, 12 e 11 acertos. As apostas são válidas até as 19h do dia do sorteio.

