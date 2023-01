O Corpo de Bombeiros do Paraná atende a uma ocorrência de naufrágio na Ilha do Mel, no Litoral do Paraná. Foram resgatadas 15 pessoas que estavam nesta embarcação de passeio, entre elas quatro crinaças. A aeronave Falcão 8 foi acionada para auxiliar no resgate dos feridos.

A embarcação estava realizando o passeio ao redor da ilha quando foi surpreendida por uma onda. Depois disso virou e naufragou. Todas as vítimas, oito mulheres, quatro crianças e três homens, utilizavam coletes salva-vidas e foram resgatadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros. por não terem ferimentos, foram liberadas no local mesmo.

Segundo o Batalhão de Operações Aéreas a embarcação pode ter enfrentado problemas mecânicos na Praia de Encantadas. O naufrágio da embarcação ocorreu no final da manhã desta quinta-feira (26), por volta das 10h45.

Outros naufrágios na Ilha do Mel

Não é a primeira vez que a Ilha do Mel registra um naufrágio de embarcação. Em 2018, após um barco afundar, autoridades redobraram a atenção com a segurança de turistas que utilizam as embarcações para chegar até a Ilha do Mel. Em 2018, um barco com 88 pessoas afundou.

