Cinco blocos prometem agitar este fim de semana (28 e 29) de pré-carnaval em Curitiba. A folia toda começou na segunda semana de janeiro e continua até o fim de semana depois do carnaval – dias 25 e 26 de fevereiro.

Neste fim de semana, o agito começa no sábado (28) com o bloquinho Ela Pode Ela Vai, que sai às 14 horas do Relógio das Flores no Largo da Ordem. Na Boca Maldida, às 15 horas, é a vem do bloco Saí do Armário e Me Dei Bem. O bloco afro Pretinhosidade também está programado para 15 horas, com saída da Praça Tiradentes.

No domingo, é a vez dos Garibaldis e Sacis agitarem os curitibanos a partir das 15 horas, na esquina das ruas Saldanha Marinho com a Dr. Muricy. Às 16 horas, o Bloco de Pifanos faz a folia no Bebedouro do Largo da Ordem.

