Skank, Cabaré, Coldplay… Agenda de shows de março em Curitiba

O mês de março promete muita emoção para quem gosta de boa música. A agenda de shows de Curitiba tem atrações para todos os gostos, de todos os estilos. Desde atrações internacionais, até o último show do Skank, uma das mais importantes bandas dos anos 90/00 e também o Cabaré dos sertanejos Eduardo Costa, Bruno & Marrone. Confira a lista completa!

Imagine Dragons – 02 de março, na Pedreira Paulo Leminski. –Veja mais!

Call The Police – 02 de março, no Teatro Guaíra. -Veja mais!

ACDC + Guns’n Roses (Cover) – 03 de março no Teatro Bom Jesus. Veja mais!

SKANK, o último – 04 de março, no White Hall Jockey Eventos. -Veja mais

Daniel – 04 de março, no Teatro Positivo. –Veja mais!

Djonga e MV Bill – 11 de março, no Piazza Notte. Veja mais!

CABARÉ (Leonardo e Bruno & Marrone) – 11 de março, no Expo Unimed. -Veja mais!

Elvis Experience, com Dean Z – 12 de março, no Teatro Positivo. -Veja mais!

Estefan Iatcekiw – 13 de março, no Teatro Positivo. Veja mais!

Fafá de Belém – 17 de março, no Teatro Positivo. -Veja mais!

The Beatles Tribute Show – 18 de março, no Teatro Positivo. Veja mais!

Il Volo – 18 de março, no Teatro Guaíra. -Veja mais!

Dilsinho e Kamisa 10 – 19 de março, na Sociedade Hípica Paranaense. Veja mais!

Cold Play – 21 e 22 de março, no Estádio Couto Pereira. ESGOTADO. –Veja mais!

Yamandu Costa – 24 de março, no Teatro Positivo. -Veja mais

Angra Fest – 25 de março, no White Hall Jockey. Veja mais!

IRMÃOS (Alexandre Pires e Seo Jorge) – 25 de março, no Expo Unimed. -Veja mais!

Henrique e Diego – 25 de março, na Rodeo. Veja mais!

Curitiba Folia – 31 de março e 1° e abril, no ExpoTrade Pinhais. –Veja mais!

Rael e Rashid – 31 de março, na Ópera de Arame. -Veja mais!

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!