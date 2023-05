Depois de ter o nome relacionado a uma notícia falsa de que frequentadores teriam que pagar para ter acesso, a pista de skate do Jardim Ambiental, no bairro Alto da XV, em Curitiba, agora é foco de uma notícia boa e verdadeira. O espaço será reformado ainda neste primeiro semestre pela prefeitura de Curitiba.

A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), responsável pela gestão de espaços como o Jardim Ambiental, Praças e Parques da cidade. Em nota, porém, a pasta informou que ainda não definiu totalmente a estratégia que vai ser realizada na obra. “Está em estudo o projeto para definir a melhor alternativa para a reforma. As obras estão previstas para começar ainda neste semestre”, garantiu a prefeitura.

Pista precária!

Ao passar pelo local, percebe-se que a pista precisa de manutenção. Algumas rachaduras aparecem em alguns pontos do piso, ou seja, deixa o ponto irregular e pode provocar um acidente. Um contêiner já está no lado de fora para ser utilizado como apoio e depósito dos materiais que serão retirados do espaço esportivo.

Contêiner instalado ao lado da pista irá abrigar material para a reforma. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Tradição no skate

A pista de skate do Jardim Ambiental é uma das mais antigas de Curitiba. Ela foi criada em 1979, e várias gerações de skatistas passaram pelo local. Em 2012, um projeto da prefeitura quase acabou com a pista devido as reclamações de alguns moradores que denunciaram barulho dos esportistas ao longo da madrugada. Para evitar isso, um abaixo-assinado foi organizado e a ideia não saiu do papel.

Em 2015, uma reforma foi feita na pista com doações de comerciantes próximos. A ação foi realizada pelos próprios skatistas.

