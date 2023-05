Quem que não gosta daquele lanche, almoço ou jantar que tem um preço justo, qualidade e que é sucesso garantido naquela difícil hora de escolher onde ir na próxima refeição? Curitiba está cheia de locais assim, que trazem comida boa com preço justo e cheio de tempero. Agora a Tribuna tem um blog especializado nisso: Rango Barateza.

+Leia mais! Buscando a melhor coxinha de terminal de Curitiba? Veja uma dica das boas!

Comandado pela editora Eloá Cruz, da Tribuna, o blog vai mostrar tudo sobre gastronomia popular de Curitiba. “Acredito que comer bem precisa ser acessível. A maioria das pessoas está com o orçamento apertado e nem por isso não merece passear e comer algo gostoso. Eu penso que comida é cultura, se a gente luta por uma arte acessível, comida gostosa também entra nisso”, disse a autora Eloá Cruz.

A missão do Rango Barateza é proporcionar uma caçada por lugares em Curitiba onde a comida é saborosa, honesta e com preço acessível e o melhor: com a experiência contada com detalhes e muitas histórias.

+Leia mais! Lanches de terminais de Curitiba são um espetáculo! Conheça duas iguarias: pastel e crepes!

Pra estrear: Missal Shawarma

Para estrear o Rango Barateza um lanche delicioso e com muita história envolvida. Você conhece o Missal Shawarma? Um lanche delicioso que tem ótimos ingredientes: carne suculenta e bem temperada; salada com picles, tomate e cebola; batata frita sequinha, pão sírio sempre fresquinho. É uma verdadeira iguaria com preço justo! Bora conhecer? Bom apetite!

Veja que incrível!

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?