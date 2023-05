O ex-governador Orlando Pessuti (MDB) sofreu um acidente no final da noite desta quinta-feira (04), em um trecho da BR-376 na região de Palmeira, nos Campos Gerais. O ex-governador estava num veículo junto com um motorista e nenhum dos dois ficou ferido.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federa (PRF), o carro em que o político estava tentou desviar de toras que caíram de um caminhão que trafegava no sentido Ponta Grossa. O acidente ocorreu perto da praça de pedágio de Witmarsum.

O capotamento ocorreu depois que o motorista tentou desviar dos objetos na pista.

