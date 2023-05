Jovem morre com descarga elétrica ao atravessar rua alagada em Curitiba

No Boqueirão

Um adolescente de 17 anos foi encontrado em óbito numa rua alagada no bairro Boqueirão, em Curitiba, no início da noite desta quinta-feira (04). De acordo com a Polícia Militar, a vítima teria entrado em óbito ao passar pela enchente onde teria caído um cabo de fiação elétrica energizado. A suspeita é de que o jovem sofreu uma descarga elétrica ao entrar em contato com a água.

LEIA TAMBÉM:

>> Forte temporal atinge Curitiba e provoca alagamentos nesta quinta

>> Detran-PR alerta para golpe: não caia em sites falsos de agendamento de exames

Uma forte chuva atingiu Curitiba e parte da região metropolitana no início da noite desta quinta-feira (04). Segundo o Simepar, uma área de instabilidade provocou a chuva forte, com ventanias e descargas elétricas. Houve pelo menos cinco ocorrências de alagamentos pelo Boqueirão e Alto Boqueirão e uma queda de árvore, também no Boqueirão.

Veja que incrível!

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?