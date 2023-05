Forte temporal atinge Curitiba e provoca alagamentos nesta quinta

Uma forte chuva no começo da noite desta quinta-feira (04) assustou os moradores de Curitiba. De acordo com registros da estação meteorológica CEMADEN, localizada no bairro Orleans, foi registrado 29 mm de chuva e rajadas de vento de até 23 km/h nesta noite de quinta-feira.

O volume de chuva chegou a alagar parte do Terminal do Boqueirão. De acordo com a Defesa Civil municipal, foram registradas pelo 153 cinco ocorrências de alagamento nas ruas do Boqueirão e Alto Boqueirão: um ponto na Rua Eduardo Pinto da Rocha (Alto Boqueirão), dois pontos na Rua Nair Feraz Cazellato (Boqueirão), e dois pontos na Rua Salvador Evangelista (no Alto Boqueirão).

Houve também o registro de queda de árvore na Rua Paulo Setubal, no Boqueirão. A Prefeitura Municipal de Curitiba, juntamente com as equipes da GMC, servidores públicos e pelos agentes da Defesa Civil das Administrações Regionais, permanecem em atenção a possíveis ocorrências que venham a ocorrer.

Risco de temporais permanece pela madrugada

A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta moderado de chuvas intensas, com risco de vendaval e raios, no começo da noite desta quinta-feira. A previsão, segundo o órgão, é que a instabilidade permaneça até a madrugada de sexta-feira (05).

Os canais de atendimento as emergências são os telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

