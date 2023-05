Um acidente ocorrido na terça-feira (02) no km 312 da BR 277, em Guarapuava, na Região Centro-Sul do Paraná, vitimou Marvel Alberto Bertani, presidente da Associação de Moto Clube Diamantes do Asfalto. A esposa Dely Bertani, que estava junto segue internada.

A morte do motociclista de Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba, acabou comovendo toda uma comunidade que é apaixonada pelas duas rodas e que conhecia o trabalho de Marvel.

“É com o coração partido que venho deixar meus sentimentos a família do querido amigo Marvel. Ele sintetizava tudo o que a palavra Irmandade quer dizer. Em plena pandemia ele serrou as grades da oficina pra poder retirar a carretinha que estava lá, para socorrer um motociclista que ele sequer conhecia, nesse caso o motociclista era eu e minha namorada, passou o sábado ligando até conseguir um mecânico que consertou minha moto e me entregou no domingo. Recebeu em sua casa todos do nosso MC Irmãos do Vento com uma simpatia e alegria maravilhosa… Em lágrimas deixo meu testemunho da pessoa maravilhosa que era o Marvel e espero que a Deli se recupere. Vá em Paz Irmão, que Deus te receba com a mesma amizade e alegria que vc nos recebeu”, declarou um amigo na página oficial do Motoclube.

Nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 1974, Marvel abriu uma empresa de radiadores em Campo Largo. Em 2000, fundou a Associação Moto Clube Diamantes do Asfalto com o objetivo de reunir amigos e ajudar pessoas em eventos beneficentes.

O acidente

Marvel, de 71 anos, pilotava um triciclo quando colidiu com uma caminhonete que era comandada por uma jovem de 19 anos na tarde de terça. A motorista teve lesões leves e no teste do bafômetro apontou negativo para presença de álcool.

O velório de Marvel vai ocorrer nesta quarta-feira (04).

