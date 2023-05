Um local que faz parte da história da gastronomia em Curitiba vai ter um novo comércio a partir de junho. Depois de abrigar a Churrascaria Per Tutti durante 33 anos, uma área de quase mil metros quadrados irá dar lugar ao Mercado Gastronômico Nashville, um centro comercial com praça de alimentação para toda a família. Com um custo de R$ 3 milhões, a ideia é que os clientes entrem em uma espécie de fábrica.

O responsável é o Wilson Zaseski, 50 anos. Dono da cervejaria Nashville, fundada em 2014 no bairro Boqueirão, o comerciante escutou várias vezes de clientes que faltava na sede uma maior opção de comidas para combinar com o chope artesanal. A partir dos pedidos, teve início a procura pelo local ideal.

Wilson rodou por vários bairros da capital paranaense, mas o destino do antigo frequentador da Per Tutti fez perceber que ali poderia ser a oportunidade de negócio que tanto desejava.

“Passei aqui na Comendador Franco e vi a placa que estava para alugar. Entrei em contato e deu certo. Confesso que tenho medo, mas sou otimista. É um empreendimento para Curitiba e Região Metropolitana. Digo que é para a família, estamos fazendo tudo certinho para agradar”, disse o simpático empreendedor. Ao lado deste terreno, outro estabelecimento comercial foi instalado recentemente.

Veja imagens do Mercado Gastronômico Nashville

Fábrica “da diversão”

No novo espaço, a ideia é colocar o visitante em uma fábrica, onde desde a entrada em um estacionamento gratuito para 45 carros, a pessoa vislumbre que ao subir a rampa ou degraus, vai entrar em um espaço dedicado à curtição.

No interior, vários tonéis de chope de seis a dez rótulos, fiambreria para servir acompanhamentos para a gelada, sushi bar, bar com drinques, sorveteria, um empório com mercado e padaria, e ainda, espaço kids. “São várias operações no mesmo ambiente para manter a qualidade”, comentou Wilson.

Obras a todo o vapor

A obra para a inauguração, prevista para o fim de junho, está a todo vapor. No entanto, Wilson está preocupado com a burocracia para ter o alvará de funcionamento nas mãos.

“As liberações estão demoradas, pois o processo é lento. Se atrasar a nossa inauguração, esse vai ser o motivo. Acredito que vai dar certo, e faremos uma promoção com cardápio diferenciado na abertura para que o cliente retorne depois”, adiantou o responsável pelo Mercado Gastronômico Nashville.

“São várias operações no mesmo ambiente para manter a qualidade”, garantiu Wilson. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Vagas de emprego no Nashville

O Mercado Gastronômico Nashville vai proporcionar a abertura de 45 a 50 vagas de trabalho. Segundo Wilson, uma agência de Recursos Humanos já está sendo procurada para recrutar os colaboradores. “São chefes de cozinha, auxiliar, barman e outros profissionais que estaremos contratando. Estamos na correria, são noites sem dormir, mas vai dar tudo certo”, completou o empresário.

Onde fica?

O Mercado Gastronômico Nashville fica na Avenida Comendador Franco (também conhecida como “Avenida das Torres”), número 2990, no bairro Uberaba. O Instagram para contato é o @cervejarianashville.

