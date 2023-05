Os aircooleds vão invadir Curitiba neste final de semana! Entre os dias 6 e 7 de maio, acontece a 4ª Edição do Curitiba Volksfest, no Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade. Fusca, Kombi, Brasilia, Variant e muitos outros veículos derivados de refrigeração a ar (air cooled) estarão expostos para os amantes do mundo dos antigos. A edição deste ano do Voksfest contará com diversos modelos alemães além de uma área destinada a projetos exclusivamente nacionais.

Outra atração é a feira de peças e acessórios específicos para toda a linha air cooled. Segundo Renan Morais, um dos organizadores do evento, “várias oficinas especializadas no ramo estarão no local, expondo projetos originais e customizados e oferecendo uma assessoria técnica. Também teremos oficinas de performance, em que os motoristas poderão potencializar a mecânica do automóvel. É possível fazer a funilaria personalizada ou semelhante à original”.

O evento também contará com um festival de música. No sábado, tocam as bandas Club Soda, Mr Gomes e Museos Rock Band, além de um tributo ao cantor Elvis Presley feito pelo artista Rogério Cordoni. No domingo é a vez das bandas Dama de Paus, Kiss Cover Curitiba, Heart Sting e Touché Ravel. A discotecagem, nos dois dias, será feita pela Kombination.

Alimentação no Volksfest!

Além dos carros, feiras e música; os visitantes contarão com uma grande área gastronômica, com hamburguer, pastel, comida de boteco, espetinho e uma estação de churrasco com costela fogo de chão, parrilla (churrasco argentino), torresmo e um brisket (churrasco americano), além de sorvetes e churros para adoçar o dia. Várias opções de chope Gauden estarão disponíveis.

“O evento é voltado para os apaixonados por carros Volkswagen, então quem possui um volks refrigerado a ar poderá exibir o seu veículo aqui. Quem gosta de rock e boa comida também vai curtir o festival. Este ano a expectativa de público é de mais de 5 mil pessoas”, destaca Morais.

Os ingressos antecipados para visitantes custam entre 25 e 40 reais para os dois dias. Já no dia do evento, o valor é de 30 reais por dia. Para expositores, o ingresso antecipado custa 100 reais para o motorista e acompanhante para os dois dias e da direito à estacionar o veículo já na sexta-feira (5). No evento o valor será o mesmo, porém o motorista irá depender da disponibilidade de vaga.

O Curitiba Volksfest acontecerá no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 10h às 20h. O festival é patrocinado pela cervejaria Gauden.

4ª Edição Curitiba Volksfest

Data: 06 e 07 de maio

Local: Bosque São Cristóvão

Horário: das 10h às 22h no sábado e das 10h às 20h no domingo.

Ingressos: Visitante para 1 dia – R$25 antecipado ou R$30 no dia do evento.

Visitante para 2 dias – R$ 40 antecipado. Não terá venda para os dias na hora.

Expositor para 2 dias – R$100

Onde comprar: Para pedestres, ingressos à venda neste site.

Estacionamento para visitantes: Clube Mercês

Estacionamento para expositores: entrada no bosque pela Rua Domingos Strapasson.

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?