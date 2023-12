Calor extremo volta e termômetros vão chegar perto dos 40ºC no Paraná

Depois de dias de temperaturas amenas, a MetSul meteorologia projeta para a metade do mês de dezembro dias de calor intenso. Prepare-se! Os termômetros devem disparar e alcançar valores muito altos, próximo dos 40ºC em várias cidades do Paraná.

Desta vez, o forte calor vai atingir uma área vasta do país, fazendo com que calorão seja presente em vários estados.

LEIA TAMBÉM:

>> Você sabia? Rede de supermercado fundada no Paraná tem 11 lojas na África

>> Curitibana doa placas de identificação para cachorros e gatos; saiba como ganhar para o seu pet

As altas temperaturas acontecem por causa da vinda de uma massa de ar quente, que atinge o Paraná e pode trazer marcas acima da média histórica para o mês de dezembro. Os maiores desvios da climatologia, segundo o MetSul, tendem a acontecer na região Sul do país.

A tendência é que entre o final desta semana e o começo da próxima as temperaturas atinjam valores muito altos. Em Curitiba, por exemplo, a tendência é que a temperatura aumente gradualmente e atinja a máxima da semana no sábado, com 31ºC.

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!